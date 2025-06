Gianmarco Steri: cos’è successo con Cristina lontano dalle telecamere

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono ormai una coppia e, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e donne, hanno raccontato alcuni dettagli del percorso fatto all’interno della trasmissione, ma anche di ciò che è accaduto quando le telecamere si sono spente. Gianmarco ha svelato che, inizialmente, pur provando un interesse nei confronti di Cristina, non riusciva a lasciarsi andare totalmente vedendo in lei una ragazza distaccata. Tutto, però, è cambiato quando Cristina ha deciso di aprirsi scrivendo una lettera personale e facendo capire al tronista le sue vere emozioni.

Dopo la scelta, Gianmarco non nasconde di aver provato un po’ di imbarazzo senza telecamere mentre Cristina, pur provando inizialmente del disagio, si è poi sentita totalmente tranquilla. La coppia, inoltre, ha anche rivelato chi è il più geloso e il primo posto va proprio a Gianmarco.

Gianmarco Steri: cos’è successo con Nadia Di Diodato dopo Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Gianmarco Steri ha anche parlato di Nadia Di Diodato che è stata la più delusa dalla sua scelta. La corteggiatrice, dopo aver trascorso l’ultima esterna insieme, a WittyTv aveva confessato che si sentiva la scelta.. Le cose, però, sono andate diversamente e il tronista svela anche cos’è successo quando le telecamere si sono spente.

Gianmarco ha così svelato di aver visto Nadia molto turbata dopo il suo no ma anche spiegato che fa parte del percorso. Dopo il confronto in studio, tuttavia, il tronista ha raccontato di non aver più visto né sentito Nadia. Nel frattempo, guardando al futuro, Gianmarco potrebbe proprio tornare a Uomini e Donne come ha rivelato Deianira Marzano: “Gianmarco resta a uomini e donne!! Per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hir style del programma! Il team infatti starebbe valutando l’idea di inserirlo già da settembre!”.