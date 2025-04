Gianmarco Steri in crisi a Uomini e Donne

Gianmarco Steri sempre più in difficoltà a Uomini e Donne. Il tronista continua a dividersi tra Francesca, Cristina e Nadia con le quali il rapporto è cambiato molto nelle ultime settimane. Con Nadia, il feeling è cresciuto sempre di più fino ad arrivare al fatidico bacio passionale mentre con Francesca e Cristina qualcosa si è incrinato. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 aprile 2025, Gianmarco ha litigato duramente con Francesca e Cristina che sono state accusate dal tronista di non aver avuto reazioni di fronte al bacio con Nadia.

Furioso e spazientito, Gianmarco ha lasciato lo studio scusandosi con Nadia. Con quest’ultima, però, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, qualcosa si è rotto al punto che Nadia ha deciso di autoeliminarsi. Sempre più in difficoltà, la scelta di Gianmarco continua ad essere in bilico, ma oggi, il tronista è ancora più in difficoltà per una segnalazione.

La segnalazione su Gianmarco Steri mette in crisi la scelta a Uomini e Donne

Dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, Gianmarco Steri ha scelto di accomodarsi subito sul trono di Uomini e Donne per cerare l’amore, ma secondo una segnalazione ricevuta da Gianmarco Steri, il suo vero obiettivo, sarebbe un altro. “Io lo conosco personalmente. Quando era corteggiatore ha studiato bene il programma, faceva il bravo ragazzo della porta accanto, ma lui è quello che stai vedendo nelle ultime registrazioni […] Gianmarco sperava di sfondare sui social, per promuovere la sua attività, tanto che ha sempre palesato invidia verso chi riusciva a vivere con le sponsorizzazioni”, è il testo della segnalazione.

Secondo l’autore del messaggio, inoltre, anche le continue frecciatine di Gianmarco sulle sponsorizzazioni a Francesca che, su Instagram e Tik Tok è molto seguita, sarebbe una dimostrazione della sofferenza di Gianmarco il cui trono, in queste ultime settimane, sta davvero dividendo il pubblico.