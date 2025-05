Gianmarco Steri tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato

Tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, chi sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Tra pochi giorni, nello studio del dating show di canale 5 potrebbe formarsi una nuova coppia. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo perché sia Cristina che Nadia potrebbero rispondere no al tronista che, tuttavia, è pronto a correre il rischio scegliendo la ragazza che l’ha conquistato più dell’altra. Nel corso della puntata dell’8 maggio 2025, Gianmarco si è esposto nei confronti di Nadia al punto che Cristina si è arrabbiata esortando il tronista a non prenderla in giro convinta che sarà proprio Nadia la scelta.

Una convinzione che sembra avere anche il popolo del web che, a pochi giorni dalla fatidica scelta, si scaglia contro Gianmarco che, nei panni di tronista, non ha avuto lo stesso successo che ha avuto come corteggiatore.

Perché il web è contro Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Durante l’esterna di Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato trasmessa nella puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2025, il tronista ha detto a Nadia che la vede tra i suoi amici e molto simile a lui. Parole importanti che, secondo il web, annunciano quella che sarà la scelta di Gianmarco e che, se non sarà così, esporrà il tronista a durissime critiche.

“Io ti immagino tra i miei amici. Ieri ho fatto una scampagnata con loro, e ti avrei vista bene lì. Pensare a questo con te mi viene naturale. Noi siamo simili, ti capisco dal primo incontro. Non riesco a starti lontano“, sono le parole che Gianmarco ha detto a Nadia scatenando i commenti del web. “Voglio vedere come se ne uscirà dopo queste affermazioni se non dovesse scegliere Nadia”, ha scritto una ragazza su X. “Per me è palese che la sceglierà, e non solo perché non ha il coraggio di farlo con Cristina. Con Nadia si è spinto oltre con le parole e fa una brutta figura se non la sceglie“, ha aggiunto un’altra.

