A meno di un mese dalla fine delle registrazioni di Uomini e Donne si può affermare con certezza che il trono di Gianmarco Steri ha deluso le aspettative. Il 28enne romano si è fatto conoscere ai telespettatori di Rai1 come corteggiatore di Martina De Ioannon, ma dopo che quest’ultima ha scelto Ciro Solimeno lui ha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare il nuovo tronista. Il suo Trono è stato accolto con un’ovazione ed un hype alle stelle, più di 10 mila ragazze hanno chiamato la redazione per corteggiarlo e, con pullman pieni di ragazze, gli studi Elios di Roma si sono riempiti di centinaia di corteggiatrici. Persino Maria De Filippi ha più volte ribadito che non era mai successo nulla di simile prima.

Durante il suo percorso ha concentrato la sua conoscenza su tre corteggiatrici: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. La prima a colpire la sua attenzione per intelligenza, spontaneità e simpatia, era stata Francesca. Il bacio tra Francesca e Gianmarco è arrivato subito ma il tronista ha scelto di non poterla più in esterna e da lì il loro rapporto si è incrinato. È vero che il tronista, che un gesto eclatante con cui ormai ha abituato i telespettatori, è andato a ‘riprenderla’ in aeroporto cercando di rassicurarla e convincerla a continuare la frequentazione. Tuttavia da quell’episodio sembra proprio che Gianmarco abbia ignorato Francesca Polizzi. Non l’ha più portata in esterna, ne ballato con lei in studio ed inoltre, durante l’ultima registrazione l’ha anche accusata di essere lì solo per visibilità. Insomma tra le due le tensioni non mancano e, da alcuni recenti Tik Tok della giovane, sembra proprio che Francesca Polizzi sia pronta a lasciare Uomini e Donne, sarà davvero così?



Uomini e Donne, Gianmarco Steri nella bufera: Cristina Ferrara trattata male, Nadia Di Diodato ‘usata’

La situazione non è dei migliori neanche tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ad Uomini e Donne. La corteggiatrice sin da subito ha colpito il tronista, che lo ha confessato apertamente, dal punto di vista estetico. Anche tra di loro è scattato il bacio ma non si è andati oltre nella conoscenza, e tra abbondi di studio, crisi, pianti e confronti il tronista ha confessato di non apprezzare per nulla alcuni atteggiamenti della Ferrara. In una recente puntata è arrivato a confessare: “Io posso anche pensare che ti interesso, ma poi c’è altro? La curiosità tu non la hai, pensi a non fare figuracce, a fare la superdonna, io qui dentro sto cercando di conoscervi”. A complicare il tutto ci sono alcuni video in cui gli amici di Gianmarco Steri ci vanno giù pesanti contro Cristina: “Vai Gianmarco, affondala“, si legge, “questo vuol dire che non gliene frega un ca**o“. “Mandala via, imparati a campare Cristina”. Nell’ultima registrazione, infine, c’è stata un’altra feroce sfuriata di Gianmarco contro Francesca e Cristina ‘colpevoli’ di non essersi arrabbiate quando hanno visto il bacio tra lui e Nadia Di Diodato. Ed entrambe hanno abbondonato lo studio in lacrime.



Più tranquillo è invece il percorso tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato ad Uomini e Donne. Dopo essersi concentrato soprattutto su Cristina e Francesca solo nelle ultime settimane Gianmarco ha mostrato interesse verso Nadia. Durante l’esterna è scattato il bacio ma il tronista si è mostrato più preoccupato della reazione delle altre due corteggiatrici piuttosto che di commentare il bacio con Nadia. C’è stato un secondo bacio ed in studio ha scelto più volte di ballare con lei ma ai telespettatori traspare poco interesse del tronista nei confronti della corteggiatrice, come se la stessa ‘usando’ per vedere la reazione delle altre due.



Le registrazione di Uomini e Donne dovrebbero concludersi entro il 10 maggio, stando alle ultime indiscrezioni. A poche settimane dalla fine del Trono Gianmarco Steri non ha costruito nulla di concreto con nessuna delle tre corteggiatrici anzi ad oggi Francesca Polizzi sembra sul punto di lasciare tutto, Cristina Ferrara è stata pesantemente attaccata e secondo la maggior parte degli utenti social di Nadia Di Diodato non gli interessa molto ma sembra quasi che la frequenti solo per scatenare reazioni nelle altre due ragazze. E dunque, tranne un repentino cambio di rotto, non ci sono dubbi al momento che su Gianmarco Steri la scelta ad Uomini e Donne è a rischio.

