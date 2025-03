Gianmarco Steri scelta ad Uomini e Donne a rischio? Arriva l’ultimatum alle corteggiatrici Francesca, Nadia e Cristina

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne si è ampiamente parlato del Trono Classico di Gianmarco Steri. Il giovane ha deciso di continuare la conoscenza con tre corteggiatrici: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Donato. Tuttavia dopo le ultime vicende Gianmarco ha fatto un’importante dichiarazione dando una specie di ultimatum alle sue corteggiatrici: le ha avvisate del fatto che se continueranno ad avere queste reazioni eccessive immotivate ed esagerate potrebbe non fare nessuna scelta.

Andando con ordine, stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri ha organizzato un’esterna con Cristina Ferrara dopo le tensioni della scorsa registrazione. La ragazza non si è presentata ma, presente poi in studio ha spiegato di non essersi presentata perché non vuole essere la seconda scelta di nessuno né essere presa in giro. La situazione è degenerata quando Gianmarco le ha detto che se vuole si può alzare ed andarsene ed a questo punto Cristina è scoppiata a piangere ed ha lasciato lo studio il tronista non ha fatto un piega ne si è alzato per andarla a rincorrere.

Uomini e Donne, a rischio la scelta di Gianmarco Steri? Cristina lascia lo studio e Nadia si autoelimina (forse)

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne, Gianmarco Steri non ha portato in esterna né Francesca Polizzi né Nadia Di Diodato. Quest’ultima, tra l’altro, pare che sia autoeliminata e non era presente in studio ma per saperlo con certezza occorre attendere la registrazione di oggi. Quando è il momento di scegliere con chi ballare, Gianmarco sceglie Francesca. Insomma su Gianmarco Steri scelta ad Uomini e Donne a rischio? Cristina ha lasciato lo studio in lacrime e forse non è chiaro se tornerà mentre Nadia si è autoeliminata, pare, ed al momento la sua unica corteggiatrice è Francesca.

Il 28enne romano che si è fatto conoscere come corteggiatore di Martina De Ioannon dopo non essere stato la scelta ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul Trono. Per il lui c’è stato un boom di richieste con più di 8000 ragazze che hanno scritto alla redazione e nel corso delle puntate ha concentrato la sua conoscenza sulle corteggiatrici ma in quest’ultime settimane la situazione è sempre più ingarbugliata e nel caos.