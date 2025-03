Gianmarco Steri: la scelta a Uomini e Donne sempre più vicina

Gianmarco Steri è l’unico protagonista del trono classico e la sua avventura a Uomini e Donne potrebbe concludersi prima del previsto. Il tronista, dopo aver conosciuto tante ragazze che hanno provato a corteggiarlo, ha scelto di concentrarsi su tre ragazze ovvero Cristina, Nadia e Francesca. Per Cristina, ha ammesso di provare una forte attrazione fisica ma è a Francesca che ha dato il primo bacio da tronista scatenando la gelosia delle altre corteggiatrici. Tra le tre, dunque, ad oggi, pare che Cristina e Francesca siano quelle che, più di Nadia, sono riuscite ad attirare l’attenzione del tronista la cui scelta potrebbe davvero avvenire nelle prossime registrazioni.

Sia con Francesca che con Cristina c’è stato il bacio ma i fan più attenti di Uomini e Donne hanno notato un atteggiamento diverso da parte del tronista. che, tra le due, avrebbe una preferenza per Francesca. Gli utenti del web sono giunti a tale conclusione dopo la puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2025.

Francesca è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2025, Gianmarco Steri si è lasciato andare a parole importanti nei confronti di Francesca. Dopo averla raggiunta all’aeroporto, il tronista le ha spiegato che, qualora dovesse decidere di andare via anche futuro, andrebbe sempre a riprenderla. Dolce e comprensivo, Gianmarco ha abbassato tutte le difese ammettendo di essere realmente interessato a Francesca altrimenti non avrebbe fatto un gesto così importante come quello di andare a riprenderla.

Da qui la convinzione che sarà proprio Francesca la scelta di Gianmarco che, secondo l’opinione del pubblico, non avrebbe tali attenzioni nei confronti di Cristina nonostante anche con quest’ultima ci sia stato il bacio. La stessa Cristina, del resto, ha fatto notare al tronista il diverso atteggiamento che assume nei confronti di Francesca.

