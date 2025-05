Gianmarco Steri ancora una volta sotto il mirino. Da quando ha iniziato il suo percorso come tronista a Uomini e Donne, il barbiere è finito spesso al centro delle polemiche, tra segnalazioni e accese discussioni sui social. In passato era stato molto apprezzato nel ruolo di corteggiatore di Martina De Ioannon, diventando il favorito del pubblico e attirando l’attenzione di migliaia di ragazze pronte a scendere per lui. Tuttavia, nei panni di tronista il suo percorso non ha riscosso lo stesso entusiasmo, anzi, ha sollevato diverse controversie.

In particolare, è stato criticato per il modo in cui ha trattato le sue corteggiatrici, soprattutto Francesca Polizzi, che alla fine ha deciso di autoeliminarsi. Successivamente, è emersa una segnalazione secondo cui il tronista conoscerebbe Nadia Di Diodato da prima del programma. Secondo alcune voci poi smentite, il cugino di Nadia lavorerebbe nella barberia di lui. Nonostante gli alti e bassi, comunque, tra pochi giorni il tronista romano farà la sua scelta e si scoprirà con chi deciderà di uscire dal programma tra Nadia e Cristina. Nel frattempo, però, le indiscrezioni su di lui non sono finite.

Gianmarco Steri al centro di una nuova polemica: la segnalazione sul tronista di Uomini e Donne

Tra i principali critici di Gianmarco Steri c’è sempre stato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto del mondo di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, il blogger ha ricevuto una nuova segnalazione sul tronista, nella quale si legge: “Una ragazza che ha avuto una storia con Gianmarco prima che corteggiasse Martina, mi ha detto che lui già parlava di voler andare a Uomini e Donne perché affascinato dal mondo dello spettacolo! Bravo ragazzo,. ma anche lui non sincero al massimo come ha voluto sempre far credere”. Al che, Lorenzo ha replicato: “Nulla di nuovo“.

Insomma, stando a quanto riportato dall’utente in questione, Gianmarco non sarebbe sceso a corteggiare Martina De Ioannon solo perché interessato a lei, ma soprattutto per provare a far parte del mondo dello spettacolo. Chiaramente, bisogna sottolineare che si tratta solo di una voce e non c’è nulla di confermato a riguardo. In ogni caso, non si tratterebbe di una novità sorprendente, considerando che molti degli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno poi intrapreso carriere nel mondo dei social o dello spettacolo.