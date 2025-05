Gianmarco Steri verso la scelta a Uomini e Donne

Si avvicina il giorno della scelta di Gianmarco Steri che, come svela Lorenzo Pugnaloni, sceglierà il prossimo weekend in quelle che saranno le ultime registrazioni della stagione. Tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, il tronista sceglierà la ragazza con cui costruirà una storia lontano dalle luci dei riflettori. Quella di Gianmarco è indubbiamente la seconda scelta più attesa della stagione del dating show di canale 5 dopo quella di Martina De Ioannon che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Stabilire chi sarà la scelta non è facile in quanto Gianmarco non ha fornito indizi inequivocabili e sia Cristina che Nadia potrebbero essere effettivamente la scelta dell’ex corteggiatore. In attesa, tuttavia, di scoprire il nome della scelta, sul web, è spuntata una nuova segnalazione su Gianmarco.

La segnalazione su Gianmarco Steri

Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da un follower che svela un retroscena su Gianmarco Steri. Stando a quello che si legge nel messaggio, pare che Gianmarco, prima ancora di corteggiare Martina De Ioannon, abbia espresso il desiderio di partecipare a Uomini e Donne.

“Parlando con una ragazza che ha avuto una storia con Gianmarco prima che corteggiasse Martina, mi ha detto che lui, già al tempo, parlava di voler andare a Uomini e Donne perché affascinato dal mondo dello spettacolo. Bravo ragazzo sì, ma anche lui non sincerissimo al massimo come ha voluto sempre far credere”, scrive l0utente nella segnalazione. Nonostante, dunque, il percorso di Gianmarco sul trono sia ormai agli sgoccioli, continuano le segnalazioni su Gianmarco, ma anche sulle corteggiatrici, in primis su Cristina Ferrara.

