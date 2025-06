Gianmarco Steri torna, o meglio, resta a Uomini e Donne; nessuna paura per i fan che hanno esultato alla scelta recente del tronista, ricaduta su Cristina Ferrara con il proposito di un futuro felice. A settembre, come riporta Gossip e Tv, potremmo vederlo nuovamente nel dating show di Canale 5 ma non per accogliere un nuovo carico di corteggiatrici come visto agli esordi del suo percorso. Per lui, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere pronto un nuovo ruolo nel programma di Maria De Filippi.

Mino Dadorante, reunion con gli ex Uomini e Donne/ Presto l'incontro con Tina Cipollari?

Non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi sceglie di trattenere qualcuno al fine di rimpolpare il suo personale corpo di lavoro. A quanto pare, anche Gianmarco Steri potrebbe essere finito nelle ‘grazie’ professionali della conduttrice dopo l’esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista è infatti un talentuoso barbiere ed hair stylist; appurati i meriti, la De Filippi – stando alle indiscrezioni – starebbe valutando la possibilità di portare Steri nella sua redazione e, per l’appunto, proprio nel suo gruppo che si occupa di hair styling.

Dennis Bogoncelli, la dura replica a Margherita Aiello/ L'ex Uomini e Donne: "Chi mi conosce sa chi sono"

Gianmarco Steri, sospiro di sollievo per i fan: il ritorno a Uomini e Donne sarebbe una bella notizia per l’ex tronista

Sarebbe stato Amedeo Venza – come riporta Gossip e Tv – a rivelare la possibile proposta di Maria De Filippi per Gianmarco Steri in riferimento alla sua permanenza a Uomini e Donne ma nelle vesti di hair stylist. Un’occasione non da poco per l’ex tronista che punta molto sulla sua professione come testimoniato da un’ulteriore indiscrezione – di Deianira Marzano – a proposito della volontà di aprire un negozio ‘hair & beauty’ a Roma insieme alla nuova fidanzata Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri lapidario con Francesca Polizzi/ Il gesto social contro l'ex corteggiatrice

Insomma, se confermata, la proposta di Maria De Filippi per Gianmarco Steri avrà certamente colpito l’ex tronista dal punto di vista dell’onore e della soddisfazione. Vedremo quindi se le prossime acconciature a Uomini e Donne porteranno la firma proprio del nuovo fidanzato di Cristina Ferrara.