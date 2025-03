Gianmarco Steri e l’esterna con Francesca a Uomini e Donne

Il trono di Gianmarco Steri, nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2025, si apre con l’esterna tra il tronista e Francesca. Dopo una dura discussione con Francesca che, dopo il bacio, si è sentita trascurata, Gianmarco Steri decide di raggiungerla all’aeroporto poco prima della partenza. “Ho bisogno di parlarti. Non posso lasciarti andare via così, non esiste”, dice il tronista. “Lo so che devi vedere altre persone, ma mi sono sentita davvero presa in giro. Faccio fatica a crederti in questo momento”, puntualizza Francesca.

“Io non voglio prenderti in giro. Ci tengo a te altrimenti non starei qua. Quando stiamo insieme mi susciti una sensazione forte. Non mi piace vederti star male“, dice ancora il tronista che, ripensando al suo atteggiamento, dà ragione della corteggiatrice che poi si lascia andare ad un abbraccio. In studio, Maria De Filippi spiega che dopo l’esterna, Francesca voleva lasciare il programma. “Ho avuto delle reazioni brutte e mi sono sentita mortificata per quanto accaduto. Quello che stiamo facendo deve avere un senso“, spiega Francesca. “Ho dei dubbi. Quando sto con te sto bene, ma ti ho visto molto più verso Cristina e non so se fai questi gesti perchè devi farlo o perché realmente ti piaccio”, dice ancora la corteggiatrice.

Cristina Ferrara e la lite con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

“Hai pensato in questi giorni come possa sentirmi io?”, chiede Cristina a Gianmarco. “A Francesca è tutto concesso. Dopo il bacio lei è venuta in puntata e le hai detto di averla pensata tutta la notte e a me mi hai lasciato dietro le quinte dopo il bacio. Se per te è stato un bacio dato solo per un fattore estetico, perché non te ne vai con lei? Per me cosa hai fatto?”, sbotta Cristina in studio.

Gianmarco spiega di aver avuto a disposizione solo un’esterna ma Cristina non tollera l’atteggiamento del tronista. “Mi fai scendere, mi spieghi la situazione e poi andavi da Francesca”, dice ancora Cristina che, stanca delle parole e delle giustificazioni del tronista, lascia lo studio. Dopo averci pensato, il tronista decide di raggiungerla dietro le quinte.

