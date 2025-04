Gianmarco Steri verso la scelta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri si sta lentamente avvicinando alla scelta di Uomini e donne ma, ad oggi, non è affatto facile fare un pronostico con chi lascerà definitivamente il programma di Maria De Filippi. Da diverse settimane, il tronista ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza con Francesca, Nadia e Cristina, tre ragazze profondamente diverse l’una dall’altra per le quali Gianmarco nutre un interesse. Il percorso di Gianmarco sul trono di Uomini e Donne, tuttavia, non sta entusiasmando il pubblico del dating show di canale 5 che, sui social, spiega di averlo preferito come corteggiatore.

Barbara De Santi contro Giuseppe di Uomini e Donne/ Dure parole dell'ex dama: "Anni fa frequentavo..."

Alcuni atteggiamenti, infatti, hanno deluso i telespettatori che, ad esempio, non hanno gradito il suo atteggiamento con Francesca e Cristina dopo la mancata reazione di quest’ultime al bacio con Nadia. A mettere il carico su Gianmarco è Lorenzo Pugnaloni secondo cui il tronista non sarebbe realmente interessato a nessuna ragazza.

Uomini e Donne, Vincenzo contro Agnese dopo l'addio/ "Senza carattere, interessa solo una cosa"/ Duro sfogo

Le parole di Lorenzo Pugnaloni su Gianmarco Steri

Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, ha un’opinione chiara e precisa su Gianmarco Steri. Osservando il percorso del tronista, Pugnaloni è convinto che il tronista non abbia un reale interesse per nessuna delle sue corteggiatrici. “Non gli interessa nessuna”, ha scritto il blogger su Instagram. Pugnaloni, poi, ha fatto una precisa analisi del trono di Gianmarco.

“Nadia merita di più, Francesca la tiene perché è la preferita del pubblico, con Cristina è solo fisicità“, ha aggiunto Pugnaloni. Nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, fissate per il 13 e 14 aprile 2025, il trono di Gianmarco tornerà al centro delle puntate del programma di Maria De Filippi e darà nuove risposte alle tante domande su quella che sarà la scelta di Gianmarco.

Giovanni chiude con Luana a Uomini e Donne/ Reazione choc di Alessio: "Falso, non dovresti essere qui"