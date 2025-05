Si conclude così il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, con la scelta di Cristina Ferrara che ha scatenato un vero e proprio polverone social. Dopo qualche mese seduto sulla sedia rossa nel programma di Maria De Filippi, se n’è uscito in maniera “pulita” terminando il percorso in modo tradizionale e quindi, con due corteggiatrici fino alla fine e una di loro che adesso diventerà – se tutto va bene – la sua fidanzata.

Ma a dirla tutta, questo trono non è stato molto convincente e sicuramente non ha reso giustizia a quel Gianmarco che tutti conoscevamo all’inizio: un ragazzo semplice che cercava una persona semplice. Insomma, ci sembrava il tipico bravo tronista che avrebbe fatto vincere la purezza sopra a qualsiasi connotato, ma non è stato così. Per un attimo abbiamo sognato tutti in coro che sbocciasse l’amore tra lui e la dolcissima Francesca Polizzi, insegnante di cinese acqua e sapone che pareva averlo attirato per la sua semplicità. Un sogno ad occhi aperti che è terminato troppo presto con una divisione delle loro vite: entrambi hanno scelto di non frequentarsi più.

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara a Uomini e Donne: solo attrazione fisica?

Il fatto che Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara è stato un epilogo per molti deludente. C’è chi vicino a lui vedeva una ragazza completamente diversa, poco attenta ai social e concentrata solo sull’amore e su valori d’altri tempi, mentre ancora una volta, ha vinto l’attrazione fisica. O come dicono gli utenti sui social, l’ormone. Ebbene sì, perchè a lui Cristina è sempre piaciuta molto a livello fisico, e forse arrivato alla scelta con un bagaglio di contenuti decisamente scarno, non ha potuto far altro che dar retta alla sua parte più carnale.

Non che Cristina Ferrara sia scevra da emozioni e sia priva di risorse, ma durante tutto il percorso a Uomini e Donne è mancata l’attrazione mentale e ha sempre prevalso ben altro. Con Nadia Di Diodato molti avevano visto più profondità e completezza nel loro rapporto, tanto che pareva quasi scontato che sarebbe stata lei la scelta: dopotutto aveva detto che il bacio più bello lo aveva avuto con la bella abruzzese! Ma dopo la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne, partono le ipotesi sui retroscena di questo percorso alquanto strano.

Gianmarco Steri, i dubbi del pubblico: tutto per la popolarità?

Tra le teorie dietro ad una scelta apparentemente forzata, pare ci sia un po’ la voglia di sfondare in tema di popolarità, soprattutto per quanto riguarda Cristina Ferrara che dall’inizio aveva mostrato di avere un profilo Instagram piuttosto attivo. Qualcuno muove dubbi anche su Gianmarco Steri, che dopo essere stato osannato da tutti sia dentro che fuori dal programma, pare essere diventato una star di Canale 5. Addirittura, secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la redazione ha scritto una lettera al tronista ringraziandolo per il percorso meraviglioso da settembre in poi e per la sua personalità.

Una “strana” tendenza alla “santificazione” quella nei confronti di Gianmarco Steri, o forse una mossa di marketing studiata a tavolino per rendere di nuovo credibile il Trono Classico di Uomini e Donne che forse solo nell’ultimo anno aveva alzato le aspettative grazie a Martina De Ioannon, considerata come una “tronista vintage” e convincente dopo una valanga di personalità interessate a ben altro. Insomma, al momento questa chiusura frettolosa ci è parsa poco convincente, ma chi lo sa che fuori dal dating show non scoppi un amore travolgente? Noi glielo auguriamo!