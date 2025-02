Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è iniziato da poche settimane ma ha già conquistato un record. Mai, prima d’ora, si era registrato un numero così alto di richieste di ragazze pronte a conoscerlo e corteggiarlo. Migliaia di ragazze hanno chiamato e a decine sono arrivate in studio, eppure, ad oggi, Gianmarco è rimasto con sole due corteggiatrici.

Le anticipazioni dell’ultima registrazione svelano, infatti, che Gianmarco ha eliminato delle ragazze, selezionate tra tantissime, rimanendo in studio soltanto con Francesca e Cristina. Il trono starebbe, dunque, già soffrendo un po’, essendo solo ai primi giorni, motivo per il quale la redazione starebbe correndo ai ripari, cercando altre ragazze per lui.

Gianmarco Steri alla ricerca di altre corteggiatrici a Uomini e Donne? La redazione si sarebbe già messa all’opera

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Gemma Palagi su Instagram, è previsto a breve l’arrivo in studio di molte altre aspiranti corteggiatrici di Gianmarco Steri. “La redazione sta contattando altre ragazze che avevano fatto il provino per corteggiare Gianmarco, che quindi si andranno ad aggiungere a Francesca e Cristina (visto che sono rimaste solo loro). Probabilmente non è convinta di una delle due.”, ha scritto l’esperta di Uomini e Donne. Il tronista, d’altronde, si è dimostrato sin da subito un ragazzo molto selettivo in fatto di donne e con le idee ben precise. Il che ha reso la ricerca di possibili corteggiatrici ancor più complessa. Valutando che in circa 8mila hanno chiamato per lui, le possibilità di trovare la donna giusta sono ancora tante (anche se la ricerca si prospetta lunga e faticosa).