Gianmarco Steri tra Cristina, Francesca e Nadia a Uomini e Donne

Dopo il lungo percorso come corteggiatore di Martina De Ioannon, il percorso da tronista di Gianmarco Steri non è più semplice. Protagonista indiscusso del trono classico di Uomini e Donne, da settimane, Gianmarco ha scelto di concentrarsi solo sulla conoscenza con Cristina, Francesca e Nadia. Per tutte e tre le ragazze, Gianmarco prova un interesse diverso soprattutto perché si tratta di tre personalità diverse. Il tronista ha mostrato subito una forte attrazione per Cristina e Francesca mentre con Nadia tutto è nato più lentamente. Dopo qualche esterna di conoscenza e qualche discussione, i due sono riusciti a trovare un punto d’incontro al punto da aver spiazzato tutti con un bacio passionale.

Esterna dopo esterna, Nadia è diventata la favorita per la scelta e secondo il popolo del web, sono davvero tante le probabilità per cui, alla fine, Gianmarco deciderà di puntare su di lei che, in punta di piedi, ha conquistato lentamente le sue attenzioni dimostrando anche di avere un carattere forte e deciso.

Il post social di Nadia: frecciatina contro Gianmarco Steri?

Dopo il bacio con Nadia, Gianmarco Steri lo ha definito il più bello scatenando la reazione del web che punta sempre di più su di lei per la scelta. Nadia, tuttavia, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha deciso di autoeliminarsi considerando incoerente l’atteggiamento di Gianmarco nei confronti di Francesca e Cristina. Ad oggi, non si sa se Nadia abbia deciso di tornare o meno in trasmissione, ma sui social, ha pubblicato un post che sembrerebbe una frecciatina al tronista.

Nadia, infatti, ha condiviso una pagina Instagram sull’oroscopo dello Scorpione, probabilmente il suo segno zodiacale, in cui si legge: “Andare via non è una perdita, se porta a te stesso”. Parole che, a detta di molti, sembrerebbero una frecciatina a Gianmarco che, tuttavia, potrebbe anche decidere di andare a riprendere per riportarla in trasmissione.