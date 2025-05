Gianmarco Steri verso la scelta a Uomini e Donne: ecco quando potrebbe essere registrata

Gianmarco Steri si sta preparando alla scelta con cui concluderà il suo percorso sul trono di Uomini e donne. Dopo mesi di esterne, discussioni e baci, per Gianmarco Steri è arrivato il momento di svelare il nome della ragazza che lo ha conquistato e con cui ha voglia di costruire una storia lontano dal programma di Maria De Filippi. Dopo tantissime ragazze conosciute all’interno del programma, Gianmarco sceglierà tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Si tratta di due ragazza totalmente diverse l’una dall’altra ma che sono riuscite comunque a conquistare le attenzioni di Gianmarco che più volte le ha convinte a restare nel programma nonostante la loro voglia di andare via. Sia Cristina che Nadia si sono, poi, esposte ammettendo di provare un forte sentimento e con l’ultima registrazione firmata al 12 maggio 2025, per Gianmarco potrebbe essere arrivato il momento delle ultime esterne.

Gianmarco Steri e ultime esterne con Nadia e Cristina a Uomini e Donne

Come per tutti i tronisti delle passate edizioni di Uomini e Donne, anche Gianmarco Steri, prima della fatidica scelta, farà le ultime esterne con Nadia e Cristina. In particolare, il tronista potrebbe chiedere alla redazione di Uomini e donne di trascorrere un’intera giornata prima con Nadia e poi con Cristina per eliminare gli ultimi dubbi prima della scelta. Le due corteggiatrici, in vista delle ultime esterne, potrebbero sorprendere il tronista portandolo nel loro mondo e presentandogli anche le persone più importanti della loro vita.

Sul web, nel frattempo, sono partite le scommesse su chi potrebbe essere la scelta di Gianmarco. Ad oggi, la favorita resta Nadia ma non è da escludere la scelta di Cristina per la quale il tronista ha provato una forte attrazione fisica sin dalla prima esterna.