Gianmarco Tamberi ospite di Sanremo 2025, sul palco con Jovanotti e Carlo Conti. Dopo il monologo con l’artista, proprio Jovanotti parla al pubblico commentando gli ultimi mesi di Gimbo, non semplici dopo il forfait obbligato a Parigi 2024, a causa dei calcoli renali: “Abbiamo sofferto con lui, abbiamo proprio patito. Però abbiamo anche amato moltissimo il coraggio di scendere su quella pista e di saltare”.

Dopo le parole di Jovanotti, Gimbo allora prende parola e ringrazia tutto l’Ariston per l’ospitalità, per poi fare un annuncio importante: “Dopo le Olimpiadi di Parigi sono stati mesi molto duri. Quando si prova con tutto se stesso a raggiungere un sogno e si sfiora con un dito, si perde la fiducia in sé stessi e il coraggio di rimettersi in gioco perché proprio quel gioco ha fatto star male. Nella mia carriera quello che ha fatto la differenza non sono mai state le vittime ma la volontà di riprovarci, anche quando quelle difficoltà sembrano insormontabili. Oggi ho tantissima paura ma è di più la voglia di riprovarci. Ci vediamo a Los Angeles 2028!”.

Gianmarco Tamberi non si ritira: avanti fino a Los Angeles 2028

Gianmarco Tamberi, nato nel 1992 da una famiglia di atleti, con il papà Marco che a lungo è stato suo allenatore, ha dunque deciso di proseguire con la sua carriera. Nonostante la delusione di Parigi 2024, Olimpiadi nelle quali si è dovuto arrendere a causa del dolore provocato dai calcoli renali, l’atleta ha deciso di continuare con la sua carriera e punterà proprio alle prossime Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, in cerca del suo riscatto.

A Parigi 2024, infatti, Gimbo sperava di riuscire di ripetersi dopo la medaglia d’oro vinta a Tokyo del 2021, ma a causa del problema fisico, così non è stato. Ci si riprova a Los Angeles nel 2028: Tamberi non ha intenzione di arrendersi e gli italiani faranno il tifo per lui.

