Gianmarco Tamberi/ Diretta finale salto in alto Mondiali indoor 2022: Gimbo c’è!

GIANMARCO TAMBERI, DIRETTA FINALE SALTO IN ALTO: GIMBO CI PROVA!

Gianmarco Tamberi oggi sarà il mattatore della diretta della finale del salto in alto ai Mondiali di atletica indoor 2022 a Belgrado, come è giusto che sia per il campione olimpico in carica. Oggi Gimbo e ieri sera Marcell Jacobs, ci sembra di essere tornati a Tokyo e d’altronde quella domenica 1° agosto resterà per sempre nella storia dello spot italiano, ma Tamberi non sottovaluta nemmeno i Mondiali indoor, dove nel 2016 ottenne già una fantastica medaglia d’oro, che doveva essere il viatico per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, che però Gimbo perse per infortunio.

La storia è nota, un quadriennio di rincorsa che poi sono diventati cinque anni, infine il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, dove Gianmarco Tamberi ha condiviso la gloria olimpica con Mutaz Essa Barshim. Il 2021 ha portato a Gianmarco Tamberi anche il successo in Diamond League, quindi è davvero lui il leader mondiale del salto in alto, uno status da provare a confermare oggi in questa finale stranamente al mattino, appuntamento fissato alle ore 10.45 di oggi, domenica 20 marzo 2022 in diretta con Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto maschile ai Mondiali di atletica indoor 2022 a Belgrado.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO: COME SEGUIRE L’EVENTO (MONDIALI INDOOR 2022)

La diretta tv della finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi sarà garantita – altri eventi concomitanti permettendo – in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58, mentre una copertura dei Mondiali indoor di atletica leggera 2022 sarà garantita anche in diretta streaming video su Rai Play.

GIANMARCO TAMBERI, DIRETTA FINALE SALTO IN ALTO: RISULTATI E CONTESTO

Gianmarco Tamberi dunque potrà fare molto bene nella finale del salto in alto maschile ai Mondiali di atletica indoor 2022 in diretta da Belgrado, anche se rispetto a Jacobs ci sono più incognite circa la sua condizione di forma in questo momento, tanto che Gimbo ha sciolto solamente pochi giorni fa il dubbio legato alla sua effettiva presenza alla rassegna iridata indoor, dunque bisognerà tenere presente anche questo aspetto. D’altronde, bisogna anche dare atto a Gianmarco Tamberi di avere onorato i Mondiali con la sua presenza, a differenza di gran parte degli altri big del salto in alto a partire dallo stesso Barshim, assente.

Dando uno sguardo agli avversari, dobbiamo dunque annotare molti nomi meno noti nella finale del salto in alto: insieme a Gianmarco Tamberi, ci saranno il belga Thomas Carmoy, il giapponese Naoto Tobe, i brasiliani Thiago Moura e Fernando Ferreira, il bahamense Donald Thomas, il sudcoreano Sanghyeok Woo, lo statunitense Darryl Sullivan, il messicano Edgar Rivera, lo svizzero Loic Gasch, il polacco Norbert Kobielski e il neozelandese Hamish Kerr. Se Gimbo starà bene e saprà esprimersi al meglio, sulla carta non ci sarebbe storia…











