Gianmarco Tamberi/ Diretta salto in alto Assoluti Italiani 2022 streaming video Rai

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2022 ATLETICA

Ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica è arrivato il grande momento di Gianmarco Tamberi: il campione marchigiano sarà in pedana alle ore 18:50 di domenica 26 giugno, nella terza e ultima giornata della kermesse di Rieti. Il salto in alto è una delle gare più attese, non soltanto per la spettacolarità in senso assoluto ma anche perché, appunto, è presente Tamberi: l’atleta che l’estate scorsa ci ha fatto enormemente emozionare vincendo una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi, che poi è andato a caccia di conferme nelle varie gare della Diamond League e ora vuole prendersi il titolo nazionale.

Naturalmente la diretta di Gianmarco Tamberi nel salto in alto ci dice che Gimbo è il netto favorito per la vittoria, eppure le cose potrebbero andare in maniera diversa: infatti, solo ieri il campione azzurro non era nemmeno troppo sicuro di potersi presentare sulla pedana del Guidobaldi di Rieti, a causa di un problema alla gamba. Alla fine ce l’ha fatta, ma le sue condizioni sono tutte da verificare: vedremo allora quello che succederà tra poco, quando finalmente Tamberi andrà alla ricerca del titolo nazionale ai Campionati Assoluti Italiani 2022 di atletica per aggiungere un altro mattoncino ad una carriera che prosegue alla grande.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Ricordiamo che la diretta tv di Gianmarco Tamberi, impegnato nel salto in alto ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica, sarà fornita dalla televisione di stato: l’intero evento infatti viene seguito da Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla gara di Gimbo anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile consultando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Gianmarco Tamberi, certamente il salto in alto è l’evento più atteso nella domenica che chiude i Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica. Il marchigiano ha avuto qualche buon risultato dopo l’oro olimpico, dovendo convivere con una pressione nuova data dall’essere diventato il saltatore più forte al mondo: ai Mondiali indoor di marzo ha saltato 2.31 ed è riuscito a salire nuovamente sul podio anche se si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo, mentre al Golden Gala di Roma, tappa della Diamond League, ha replicato il risultato ma questa volta con qualche rimpianto.

È stato in generale un 2022 buono anche se forse non ottimo, come dimostra la settima posizione di Doha; Tamberi però quello che doveva vincere l’ha vinto, e nella carriera di un atleta potrebbe forse bastare l’oro alle Olimpiadi per definirla. Oggi comunque, ai Campionati Italiani Assoluti 2022, Gimbo andrà a caccia di una vittoria che gli darebbe ulteriore lustro; forse più che la posizione nella classifica finale del salto in alto, Tamberi cercherà una misura importante e sicuramente questo di Rieti sarà un appuntamento utile per prepararsi al meglio al grande evento dell’anno, naturalmente i Mondiali. Vedremo allora, quando tra poco si inizierà a gareggiare, quello che succederà in pedana…











