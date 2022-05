Gianmarco Tamberi/ Diretta salto in alto Diamond League 2022 Doha: Gimbo e Barshim

Gianmarco Tamberi oggi sarà il mattatore della diretta del salto in alto al meeting di Doha per la Diamond League 2022, come è giusto che sia per il campione olimpico in carica. Il fascino diventa ancora più grande se si pensa che Tamberi è il detentore del diamante, dal momento che nel suo magico 2021 vinse anche il circuito della Diamond League per quanto riguarda il salto in alto maschile, dunque a partire da oggi Gimbo dovrà cercare di difendere anche questo titolo nei vari meeting in giro per il mondo.

Gianmarco Tamberi: “stavolta l'oro non lo dividerò”/ “Dopo i Mondiali sposo Chiara”

Non solo: Doha è la capitale del Qatar, dunque siamo in casa di Mutaz Essa Barshim (che naturalmente parteciperà alla gara di salto in alto),con cui alle Olimpiadi di Tokyo Gianmarco Tamberi ha condiviso la gloria olimpica con quel memorabile oro ex-aequo che ha aperto la domenica resa leggendaria dal successo pochi minuti più tardi di Marcell Jacobs nei 100 metri. Gianmarco Tamberi sfiderà dunque l’idolo di casa (e grande amico) ma potendo vantare anche il successo in Diamond League è il leader mondiale del salto in alto, uno status da provare a confermare anche nel 2022, se possibile già da oggi: appuntamento fissato alle ore 18.15 italiane in diretta con Gianmarco Tamberi nel salto in alto maschile al meeting di Doha per la Diamond League 2022.

GIANMARCO TAMBERI BRONZO/ Mondiali atletica, Gimbo salta 2.31 ed è sul podio!

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: COME SEGUIRE L’EVENTO (DIAMOND LEAGUE DOHA 2022)

La diretta tv del salto in alto con Gianmarco Tamberi sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, anche se a partire dalle ore 18.30. Di conseguenza, a partire da quell’ora la copertura del meeting di Doha per la Diamond League 2022 sarà garantita anche in diretta streaming video su Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

GIANMARCO TAMBERI, DIRETTA SALTO IN ALTO: RISULTATI E CONTESTO

Gianmarco Tamberi dunque potrà fare molto bene nella diretta del salto in alto maschile al meeting di Doha per la Diamond League 2022, che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati grazie al confronto speciale con il padrone di casa Mutaz Essa Barshim, che avrà di conseguenza una motivazione speciale in più per fare bene in casa. Finora il 2022 per Gimbo ha portato la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor disputati a Belgrado nel mese di marzo, rassegna che Gianmarco Tamberi aveva onorato con la sua presenza nonostante le incognite circa la sua condizione di forma, a differenza di gran parte degli altri big del salto in alto a partire dallo stesso Barshim, assente nella capitale serba.

Diretta Mondiali atletica indoor Belgrado 2022/ Streaming video Rai, gare 3^ giornata

In quello che potrebbe essere un duello tra Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim indichiamo allora come possibile terzo incomodo proprio il campione del Mondo indoor in carica, cioè il sudcoreano Sanghyeok Woo, mentre altri due nomi sicuramente di livello saranno l’australiano Brandon Start e lo statunitense JuVaughn Harrison. Gli occhi del mondo saranno però sui due grandi campioni che dopo Tokyo si ritrovano a Doha per aprire la Diamond League 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA