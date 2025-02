Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi diventeranno genitori per la prima volta: l’annuncio

Gianmarco Tamberi, il celebre campione di salto in alto, diventerà papà. La moglie Chiara Bontempi, al suo fianco da molti anni, è in dolce attesa, e l’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso un post pubblicato su Instagram. “Un’emozione indescrivibile… – ha scritto Tamberi s corredo di un video in cui lo si vede baciare dolcemente il pancino appena accennato della moglie, che è stesa sul letto e lo guarda con amore – A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre.” ha continuato lo sportivo.

Un momento d’oro per Tamberi, che sul palco di Sanremo 2025, durante la sua ospitata, ha annunciato che lavorerà per essere in gara al meglio alle prossime Olimpiadi, previste nel 2028. A questo annuncio, si aggiunge oggi quello della paternità, un altro sogno che diventa realtà per la coppia.

Gimbo e le scuse alla moglie per l’incidente a Parigi

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi stanno insieme da ben oltre 10 anni e sono sposati da settembre del 2022. Durante le Olimpiadi che si sono tenute lo scorso anno, ha fatto molto discutere l‘episodio della fede nuziale persa dallo sportivo durante la presentazione della squadra italiana a Parigi. Tamberi perse l’anello nella Senna, e si scusò poi pubblicamente con sua moglie in un lungo post pubblicato su Instagram: “Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi chili persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare.” Tutto è però successivamente rientrato con l’arrivo di una nuova fede ad incorniciare questo amore, che oggi festeggia l’evento più bello: l’arrivo di un figlio.

