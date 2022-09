Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi matrimonio oggi: com’è nato l’amore/ “In pineta…”

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi celebreranno oggi il loro matrimonio con rito civile davanti al sindaco di Pesaro. Il campione olimpico di salto in alto e la sua dolce metà convoleranno a nozze e sarà il degno coronamento di una storia d’amore nata per caso, nella pineta del Passetto, polmone verde di Ancona. Una storia che ha raccontato la stessa sposa ai microfoni del “Corriere della Sera”: lei aveva 14 anni, lui 17 e lo notò, mettendo in azione un’amica comune. Dopodiché, gli scrisse su Facebook: “Mi sono detta: lo devo conoscere. Gli ho scritto, mi sono presentata e Gimbo mi ha risposto invitandomi ad uscire”.

Da quel giorno, Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi non si sono più lasciati: “Il nostro amore è fatto di affiatamento, sentimento, sintonia – ha spiegato lei –. Ci vogliamo molto bene. È stato un crescendo, anche perché siamo diventati grandi insieme. Gimbo non finisce mai di stupirmi: la sera prima di partire per Tokyo si è inginocchiato, mi ha dato un mazzo di cento rose rosse e mi ha fatto la proposta di matrimonio. L’ho aspettato volentieri, sapevo che per lui i Giochi erano la priorità. Ma non mi sono mai sentita in secondo piano o messa da parte rispetto all’atletica. Sono stata presente, l’ho sostenuto come lui sostiene me: della sua riconoscenza Gianmarco non fa mistero. Per me stargli vicina è sempre stato un atteggiamento naturale e quando ho tolto tempo a me stessa non l’ho mai sentito come un sacrificio insormontabile”.

COM’È NATO L’AMORE TRA GIANMARCO TAMBERI E CHIARA BONTEMPI?

Al “Corriere della Sera”, Chiara Bontempi ha aggiunto che per lei l’amore per Gianmarco Tamberi è nato in maniera naturale ed è stato un colpo di fulmine: “Gimbo mi è piaciuto subito. Lui era nella stagione di transizione dal basket all’atletica, che ci avrebbe regalato emozioni fortissime, nel bene e nel male”. La scelta del rito civile e non religioso per le nozze è stata motivata in questi termini: “Più avanti ci sposeremo anche in chiesa, purtroppo non a ridosso della cerimonia civile. Abbiamo voluto fare le cose per gradi. E poi questa è stata la stagione in cui Gianmarco ha fatto più gare: non abbiamo avuto il tempo materiale di seguire il corso prematrimoniale! Ma, piano piano, con calma, faremo tutto”.

E il viaggio di nozze? La sposa chiede “un po’ di pazienza, faremo anche quella. Prima Gimbo conclude i suoi impegni di lavoro, poi partiremo: Maldive, Singapore e Bali. Non vedo l’ora“. D’altronde, l’attesa del suo Gianmarco Tamberi per Chiara Bontempi non è mai stata un problema.











