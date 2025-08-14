Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori oggi 14 agosto 2025: è nata Camilla, la prima figlia della coppia

Gianmarco Tamberi è diventato papà: sua moglie Chiara Bontempi ha partorito oggi, 14 agosto, alle 14.15, all’ospedale Salesi di Ancona. È nata Camilla, una bambina venuta al mondo proprio poco tempo dopo i festeggiamenti per i 30 anni della sua mamma. Bontempi è stata ricoverata ieri presso la struttura per effettuare gli ultimi controlli prima del parto, ma la piccola Camilla è arrivata proprio poche ore dopo, regalando ai genitori una grande gioia.

Il padrino - Parte II, Rete 4/ Trama e cast del film con Robert De Niro, in onda oggi 14 agosto 2025

A fare le sue congratulazioni alla coppia, attraverso i microfoni dell’Ansa, è stato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche: “Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia. – ha dichiarato l’uomo – Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità”, ha tenuto quindi a sottolineare.

Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: il nome bomba nel cast

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi genitori per la prima volta: l’annuncio della nascita della figlia Camilla

L’annuncio dell’arrivo del primo figlio della coppia è arrivato lo scorso febbraio, quando lo stesso campione di salto in alto lo ha reso pubblico attraverso un bellissimo post di coppia pubblicato su Instagram. “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa…”, aveva scritto Gianmarco a corredo della foto del primo abitino della sua futura figlia. E oggi che la piccola Camilla è venuta alla luce, la dedica del papà e della mamma è ancora una volta dolcissima: “Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo.” sono le parole d’amore che i neo genitori hanno affiancato all’immagine della manina della piccola appena nata.

Simona Ventura, colpo di scena Grande Fratello: "Vuole l'ex naufraga dell'Isola"/ Trattative in corso