Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara: da come si sono conosciuti al matrimonio/ “Sei la cosa più importante”

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, l’inizio della loro storia d’amore

Gianmarco Tamberi, atleta italiano e campione olimpico nel 2020 in salto in alto, sarà uno degli ospiti di Silvia Toffanin, all’interno dello studio di Verissimo. Questa volta lo sportivo non parlerà di sport ma di amore. Gianmarco infatti sarà in studio con la moglie Chiara Bontempi, i due sono convolati a nozze l’uno settembre 2022 e saranno intervistati per raccontare le loro emozioni da marito e moglie e per assistere a scatti e filmati inediti del loro matrimonio. Prima del grande giorno, Gianmarco e Chiara sono stati fidanzati per ben 13 anni e rappresentavano una delle coppie “storiche” del mondo del gossip e dello spettacolo.

La loro storia d’amore, come riporta il Corriere della Sera, era iniziata quando lei aveva 14 anni e lui 17. Chiara aveva notato Gianmarco alla pineta del Passetto di Ancona e lo aveva contattato su Facebook: “Mi sono detta: lo devo conoscere, gli ho scritto, mi sono presentata e lui mi ha invitata ad uscire”. Da quel giorno i due non si sono mai più separati e nel 2020, prima di partire per le Olimpiadi, Tamberi le aveva fatto la proposta di matrimonio dicendole: “Prima di partire per le Olimpiadi volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi sogno o obiettivo”.

Le nozze e il viaggio di nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

L’uno settembre 2022 Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati. La cerimonia si è tenuta nel complesso rinascimentale di Villa Imperiale e gli invitati erano circa 200. I due si sono uniti in matrimonio lontani da telecamere e occhi indiscreti e hanno celebrato l’evento con un rito civile tenuto dal sindaco Matteo Ricci. Tra gli invitati c’erano anche alcuni vip del mondo dello sport come: Bebe Vio, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Mutaz Barshim. Chiara indossava un abito bianco con la gonna ampia e un bustino in pizzo dell’Atelier Emé, Tamberi invece un classico smoking scuro di Giorgio Armani. Dopo la cerimonia e il ricevimento, la coppia ha pubblicato su Instagram una foto delle nozze, rendendo tutti i fan partecipi di quel gioioso momento.

Dopo il matrimonio, i novelli sposi sono andati a vivere ad Ancona, città dove Chiara è nata, ma prima di tutto, si sono goduti uno splendido viaggio di nozze esotico tra Maldive, Bali e Singapore. Durante il viaggio i due hanno postato molti momenti su Instagram tra cui lo snorkeling sulla barriera corallina alle Maldive, la splendida vista nei ristoranti subacquei e scatti di panorami molto suggestivi.











