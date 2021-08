Gianmarco Tamberi “Sposo Chiara il prossimo anno”/ “Infortunio? Sconvolto e depresso”

Aveva pensato di chiedere alla sua Chiara Bontempi di sposarlo in mondovisione, proprio durante le Olimpiadi, invece Gianmarco Tamberi l’ha ritenuto ‘troppo trash’ e ha invece deciso di chiederglielo in privato, prima di partire per quella che sarebbe stata la competizione più importante della sua vita. “Dopo 12 anni di fidanzamento doveva essere una cosa speciale”, ha rivelato al settimanale CHI l’atleta, “e così il 13 luglio ho scelto un posto storico per noi, la Torre Numana, e ho chiesto di avere un tavolo sopraelevato”, da qui l’organizzazione di una sorpresa che ha avuto grande successo.

Ora si pensa dunque al matrimonio che sarà “L’anno prossimo, ma abbiamo tempo per goderci i preparativi”, ha ammesso Tamberi. Un amore, quello con Chiara, nato quando era giovanissimo: “Io avevo 17 anni, lei 14. Ero un ragazzino e volevo esplorare il mondo, ma sono rimasto colpito da come si è approcciata a me”. È stata lei a baciarlo per la prima volta, ha raccontato l’atleta, poi tutto è accaduto velocemente: “Dopo una settimana che l’ho conosciuta ero già a casa sua e, dopo 20 giorni, ero fisso a tavola con la sua famiglia”, ha ricordato.

Gianmarco Tamberi e l’infortunio: “Ho sofferto tanto, pianto milioni di lacrime”

D’altronde a casa sua, Gianmarco Tamberi non stata vivendo un’atmosfera facile: “I miei genitori si stavano separando e a casa c’era tensione. Con papà che è il mio allenatore abbiamo litigato un milione di volte. Abbiamo entrambi un carattere forte”, ha raccontato lo sportivo. Ma di tutti i sacrifici fatti per arrivare poi all’oro alle Olimpiadi, Tamberi ha ammesso che “Ne è valsa la pena solo perché ho vinto. Tutti sanno quanto ho sofferto e quello che ho passato dopo l’infortunio: ho trascorso notti insonni e ho versato milioni di lacrime”, ha ricordato.

Dopo l’infortunio è infatti seguito un momento di disperazione totale, poi però Gianmarco ha deciso di farsi forza e ripartire. Al suo fianco, sempre e comunque, c’è stata Chiara: “Ha capito subito il mio dolore”. Poi, pochi giorni fa, il trionfo a Tokyo e l’Oro condiviso con Barshim, suo amico dal 2010. Ora c’è ancora un traguardo che Tamberi vorrebbe raggiungere: “Un figlio? Prima o poi arriverà. […] Chiara sarà una mamma perfetta”.



