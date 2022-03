Gianmarco Tognazzi e Giampaolo Morelli/ Le mogli Valeria Pintore, Gloria Bellicchi e…

Giampaolo Morelli e Gianmarco Tognazzi sono i protagonisti della nuova puntata dei Soliti Ignoti. I due attori sono gli ospiti di Amadeus per il 7 marzo 2022 e cercheranno insieme di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. I due attori tornano al cinema con la pellicola dal titolo “C’era una volta il crimine”, diretto da Massimiliano Bruno.

Addentrandoci nella vita privata di Morelli in primis, ricordiamo che l’attore è legato da un po’ di anni ormai alla collega ed ex Miss Italia Gloria Bellicchi, conosciuta sul set della fiction Rai “L’ispettore Coliandro”. Un amore che negli anni ha portato alla nascita di due figli, venuti alla luce rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Gianmarco Tognazzi, chi è la moglie Valeria Pintore

Passando invece a Gianmarco Tognazzi, l’attore è figlio del grandissimo Ugo Tognazzi nonché grandissimo amico del collega Alessandro Gassmann. Nella vita privata è sentimentalmente legato alla moglie Valeria Pintore. In un’intervista a Vieni da me, l’attore ha raccontato il loro primo incontro: “L’ho conosciuta, avevo saputo che lavorava al comune. Non ho dormito e alle sette ero sotto la sede del comune per poi scoprire di aver sbagliato. Ci siamo visti per prendere un caffè e io le ho detto: se non partissi e ti portassi a cena? Lei mi ha detto no. Quindi sono partito e sono tornato a Roma. Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finchè io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via. In realtà non l’ho portata via. Sono andato in Sardegna, ci siamo fidanzati e sposati dopo tre anni e poi è venuta a vivere a Roma e abbiamo due figli, Andrea Viola e Tommaso Ugo”.

