Gianmarco Tognazzi/ “Ugo è stato un papà atipico, ma…” (Vieni da me)

Gianmarco Tognazzi a 360° nella lunga intervista rilasciata a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me. L’attore, nel format “Una canzone per te”, ha poi parlato dell’importanza di “Kobra” di Donatella Rettore nella sua vita: «Io ero innamorato pazzo della Rettore ed ero iscritto al suo fans club. Ero innamoratissimo, poi ho avuto la fortuna di conoscerla e le voglio molto bene». Non poteva mancare un riferimento alla moglie Valeria Pintore: «Durante il tour di Sergio Cammariere, dopo la serata a Sassari, ho conosciuto Valeria e ora stiamo insieme da 17 anni ed abbiamo due figli. Lui è anche testimone di nozze, c’è un rapporto di fratellanza». (Aggiornamento di MB)

GIANMARCO TOGNAZZI: “ENZO JANNACCI MI HA SALVATO LA VITA”

Gianmarco Tognazzi a tutto tondo ai microfoni di Vieni da me. L’attore è stato intervistato con il forma “Una canzone per te” e Caterina Balivo ha iniziato con “Vengo anch’io no tu no” di Enzo Jannacci, «un grandissimo amico di famiglia»: «Enzo mi salvò la vita, durante un Natale a Varese ebbi una strana crisi: mi si gonfiò il collo, stavo per soffocare e mi fece un punturone che mi salvò la vita. Avevo 4 anni e non ricordo bene». Gianmarco Tognazzi ha parlato dell’importanza musicale di Jannacci – «Lui e Gaber sono stati fin da bambino i miei riferimenti musicali» – dedicando il noto brano ad un caro amico morto due mesi fa: «Vorrei dedicare questa canzone ad una persona che ci ha lasciato, ma a me non mi lascerà mai: parlo di Bruno Armando, mio compagno di lavoro per trent’anni».

GIANMARCO TOGNAZZI A VIENI DA ME

Gianmarco Tognazzi ha poi parlato del padre Ugo Tognazzi: «La sua grande dote era quella di essere un eterno bambino, quando un artista riesce sempre a tirare fuori il bambino che era in sé, continua a divertirsi facendo questo mestiere». «È stato un papà atipico ma anche molto affettuoso: dall’adolescenza alla crescita, faticava a rapportarsi con ognuno di noi a causa dell’età, perché neanche lui riusciva a comprenderla», ha aggiunto Tognazzi, che ha poi rivelato un particolare del loro rapporto: «Era inutile chiamarlo papà, lui era abituato ad essere chiamato da tutti “Ugo”, se lo chiamavi “papà” c’era il silenzio, se lo chiamavi “Ugo” avevi la sua attenzione».



