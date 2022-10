Gianmarco Viscio, chi è il fidanzato di Bebe Vio/ Nessuna foto sui social, ma abbracci e…

Chi è Gianmarco Viscio, il fidanzato di Bebe Vio

Pur non essendoci nessuna foto sul profilo ufficiale di Bebe Vio, sembra che quest’ultima abbia trovato l’amore con il calciatore Gianmarco Viscio. Entrambi non hanno confermato nulla, ma il settimanale Chi li ha pizzicati in teneri atteggiamenti durante un aperitivo a Roma. Baci, carezzi, abbracci, sorrisi e sguardi languidi tra la schermitrice e campionessa paralimpica e il giocatore dilettante di calcio a otto.

Dopo l’aperitivo, i due sono andati via insieme lasciandosi andare a baci nell’auto di lui. Della presunta relazione tra la campionessa e il calciatore non ci sono indizi. Non si sa, infatti, dove i due si siano incontrati e come sia nato quello che, dalle foto di Chi, sembra un feeling speciale.

Gianmarco Viscio e Bebe Vio: presto la prima foto insieme

Sempre molto attiva sui social, Bebe Vio è molto discreta e riservata condividendo foto dei suoi impegni sportivi o in cui è in compagnia della famiglia e degli amici. Scorrendo tra le sue tante foto, infatti, non compare alcuna foto in cui compare Gianmarco Viscio che, dal settimanale Chi è indicato come il fidanzato della campionessa.

Sempre molto schietta e sincera, la campionessa che nei mesi scorsi era stata pizzicata in compagnia di altri ragazzi, non parla molto della propria vita privata. Tuttavia, qualora la storia con Gianmarco dovesse diventare ufficiale, potrebbe uscire allo scoperto. Bebe Vio, dunque, è innamorata o quella con Gianmarco è una semplice amicizia? Nel salotto di Che tempo che fa si sbottonerà anche sulla vita privata? Lo scopriremo nel corso della puntata del talk show di Fabio Fazio.

