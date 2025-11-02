Gianmarco Zagato, chi è ed è fidanzato? Le informazioni su vita e gossip sullo youtuber e influencer oggi a "Le Iene presentano: Inside"

CHI È GIANMARCO ZAGATO, OGGI A LE IENE INSIDE

Tra i protagonisti dello speciale di oggi, Le Iene presentano: Inside, c’è anche Gianmarco Zagato, che parlerà di bellezza e chirurgia estetica, visto che ha fatto di questo uno stile di vita. Chi usa frequentemente i social potrebbe averlo notato, poiché è uno dei content creator italiani più noti. Il trentatreenne influencer e youtuber ha iniziato la sua carriera quasi dieci anni fa, eppure la sua vita avrebbe potuto prendere una piega diversa, dato che si è laureato in radiologia medica.

Lucky John, chi è il tiktoker: ha una fidanzata?/ Mistero sulla sua vita privata

Ha però prevalso la sua passione per i social: con il suo primo video su YouTube, con cui ha lanciato il suo canale, si è presentato e ha risposto a dieci domande su di sé, destando l’attenzione del pubblico e cominciando a costruirsi una community che oggi è molto numerosa. Vanta infatti oltre due milioni di iscritti sulla piattaforma, mentre arriva a circa tre milioni di follower su TikTok e Instagram.

Le Iene Inside: viaggio nella chirurgia estetica/ Anticipazioni e ospiti: dove e quando vedere la diretta

Gianmarco Zagato affronta vari temi nei suoi video, ma è diventato famoso per quelli con contenuti horror e sul paranormale, con challenge e racconti di esperienze personali, canzoni, libri e altri progetti creativi, sempre con uno stile ironico, diretto e molto teatrale. Tutto ciò ha contribuito alla sua popolarità.

LA FAMIGLIA, LA VITA SENTIMENTALE E IL GOSSIP

Per quanto riguarda la sua vita privata, non è poi così riservato come lo è invece in ambito sentimentale. In alcuni suoi video sono comparsi i familiari, come le sorelle minori Gloria e Giulia, coinvolte nei filmati comici o nelle challenge. Ha anche un fratello, di cui si conosce solo il nome, Gabriele, poiché non lo ha mai mostrato, probabilmente per una scelta di privacy del diretto interessato.

Monica Busetto in carcere per una collana sbagliata?/ Omicidio Lida Taffi Pamio: "prova regina" può crollare

Non si sa molto della sua vita sentimentale, tema su cui è molto riservato, ma si conosce che in passato è stato fidanzato con una ragazza di nome Elisabetta, con cui ha mantenuto buoni rapporti dopo la fine della relazione — infatti, lei gli ha fatto anche da babysitter per le proprie figlie.

Attualmente non è chiaro se abbia una relazione: non ci sono dichiarazioni pubbliche di Gianmarco Zagato né indizi in tal senso. Invece, Nicole Pallado è una sua grande amica, oltre che collega: si conobbero a un evento e da allora sono inseparabili. Condividono il podcast Tavolo Parcheggio e hanno parlato apertamente della loro passione per la chirurgia estetica, un tema che li ha uniti e che infatti li vede entrambi protagonisti nella puntata odierna di Le Iene Inside.