Gianmaria Antinofli eliminato dal Grande Fratello Vip?/ Nottata a piangere in giardino, i pensieri su Greta

Gianmaria Antinolfi, come ha reagito dopo lo scontro con Soleil e Greta?

Gianmaria Antinolfi, concorrente dell’edizione del Grande Fratello Vip dai natali partenopei ma residente a Milano da lungo tempo, è celebre soprattutto nei rotocalchi rosa per i suoi flirt del passato come Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge, anche lei una concorrente del reality di questa edizione che punta ad arrivare il più lontano possibile. Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge da quando ha avuto inizio questa nuova edizione non fanno altro che far parlare di loro con le loro discussioni e riappacificazioni, ma l’anima sofferente è l’attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Greta Giulia Mastroianni, chiamata in causa dal conduttore dopo alcune esternazioni molto forti espresse da Soleil Sorge durante la scorsa settimana quando l’ha definito uno stalker.

La frase di Greta, entrata per parlare con Gianmaria e Soleil durante la scorsa puntata è stata lapidaria: ‘Se lo definisci stalker, non ci dormi insieme’. Dopo questa discussione il rapporto tra i due concorrenti sembra essere notevolmente migliorato i due, infatti, riescono ad avere delle conversazioni pacifiche, a ridere e a scherzare.

Gianmaria Antinolfi tormentato passa notti in bianco

Il tormento di Gianmaria Antinolfi però, non è terminato con la fine della scorsa puntata, il ragazzo infatti è ancora combattuto e vorrebbe abbandonare la casa per far capire a Greta di essere più importante della sua esperienza all’interno del reality, nonostante la ragazza in puntata gli abbia detto di restare e continuare il suo percorso all’interno della casa.

Gianmaria Antinolfi appare realmente combattuto sulle scelte da compiere, soprattutto in vista della prossima puntata e del risultato della nomination e non perde occasione per confrontarsi con gli altri inquilini. Durante una conversazione con Giucas Casella ha detto: “io non voglio abbandonare il gioco però non voglio che questa persona fuori pensi che il gioco sia più importante di lei”, l’illusionista ha cercato di convincere l’imprenditore a rimandare la scelta di abbandonare la casa al pubblico che attraverso la votazione deciderà se farlo uscire o no.

Le sofferenze per Antinolfi però continuano e mentre tutti gli altri concorrenti della casa sono a letto, Gianmaria Antinolfi decide di passare la sua nottata a piangere su un divanetto in giardino. Forse Gianmaria vuole davvero abbandonare il gioco e la sua permanenza all’interno del reality non farebbe altro che rovinare l’esperienza a lui stesso e agli altri concorrenti, per sapere quale sarà il suo destino non ci resta che aspettare di conoscere la volontà del pubblico da casa.



