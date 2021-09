Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip?/ Insiste: “Andrò via sabato”

Gianmaria Antinolfi abbandona la casa del Grande Fratello vip 2021? L’imprenditore napoletano non sta vivendo un momento facile all’interno della casa. Il suo rapporto con Soleil Sorge sta diventando sempre più complicato. I due, dopo aver avuto una storia d’amore, si sono ritrovati all’interno della casa di Cinecittà. Inizialmente, la convivenza sembrava serena, ma nel corso della scorsa puntata con Alfonso Signorini, tra i due ex sono volate accuse pesanti.

Gianmaria Antinolfi, dopo lo scontro con Soleil, non ha nascosto la propria insofferenza per la situazione. “Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non al voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero“, ha detto negli scorsi giorni, come riporta Biccy, dopo la lite con Soleil. L’intenzione di abbandonare la casa, a quanto pare, non l’ha ancora abbandonato.

Gianmaria Antinolfi: ecco perchè potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello vip 2021

Gianmaria Antinolfi, negli ultimi giorni, con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, ha parlato spesso di Soleil Sorge e del loro rapporto. Nelle scorse ore, i fan del reality hanno avuto la possibilità di rivolgere delle domande ai concorrenti ed una in particolare ha mandato in crisi l’imprenditore napoletano.

“Hai altri argomenti oltre Soleil?”., è stato chiesto a Gianmaria. Quest’ultimo, dopo la domanda, ha così confidato ad Amedeo Goria di non aver cambiato idea e di voler abbandonare il reality. L’imprenditore, in particolare, ha confessato al giornalista che sabato andrà definitivamente via dalla casa per lasciare a Soleil la possibilità di vivere l’esperienza in totale serenità. Sabato, dunque, Gianmaria andrà via o cambierà idea?

