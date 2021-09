Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Me ne voglio andare e querelare Soleil Sorge”

Nuovo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge e lui minaccia “me ne voglio andare dal Grande Fratello Vip”

Duro scontro nella notte al Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Dopo che Alfonso Signorini era tornato a parlare nel corso della diretta del loro rapporto, tra i due si è accesa una violenta discussione. L’imprenditore è deluso dalle parole usate da Soleil che in confessionale aveva parlato di atteggiamenti ai limiti dello stalking. Infatti lui rivolgendosi a lei le dice: “Ti ho amato e ti avrei dato tutto. Sto così perché mi hai accusato, hai detto una parola terribile. Mi fai paura”.

A fine puntata, Antinolfi manifesta l’intenzione di volerla querelare per diffamazione: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo”.

Gianmaria Antinolfi non ha nascosto la sua preoccupazione per essere stato infangato dalle dichiarazioni di Soleil tanto da aver annunciato di voler abbandonare la casa: “Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare”. Poi ha rincarato la dose affermando di non volerla più vedere: “Non la voglio proprio vedere, devo uscire vi assicuro. Qui così non ci sto, tranquilli che me ne vado davvero”. Poi l’imprenditore confessa le sue paure: “Io non posso parlare con lei da solo, perché temo che rigiri tutto. Potrebbe estremizzare i miei discorsi e farmi passare per quello che non sono. Lei sparla di tutti, anche delle migliori amiche”.

Nelle ultime ore, Soleil è però tornata all’attacco. Parlando con Clarissa e Sophie si è sfogata parlando dei suoi sospetti. Soleil infatti è sempre più convinta che Gianmaria le si sia avvicinata per visibilità: “Appena ho saputo che entrava al Grande Fratello ho pensato wow, è successo davvero quello che ho sempre creduto succedesse. Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo”. Poi si è rivolta a Sophie Codegoni mettendola in guardia: “Comunque Sophie ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella te lo dico subito”. Chissà se Sophie darà retta alle parole di Soleil o se deciderà di diventare la nuova preda di Antinolfi.



