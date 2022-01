Gianmaria Antinolfi abbandonerà il GF Vip? Ecco cosa rischia/ Luca Onestini sostituto?

Gianmaria Antinolfi deve prendere una importante decisione. L’imprenditore potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per tornare al suo lavoro di imprenditore. Sembra infatti che i proprietari dell’azienda in cui lavora si siano fatti vivi reclamando la sua presenza. E’ stato Gabriele Parpiglia a rivelarlo nella diretta di Casa Chi. L’autore del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato: “Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gianmaria… entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro”.

In molti si chiedono se l’amore per Federica Calemme potrà fargli cambiare idea: “Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente”, ha aggiunto l’autore del Grande Fratello Vip. Gianmaria Antinolfi dovrà decidere entro il 18 gennaio se decidere o meno di abbandonare la casa. E’ anche possibile che il giovane imprenditore decida di prediligere la televisione e l’amore per Federica.

Gianmaria Antinolfi potrebbe essere sostituito. Nella diretta di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato il nome di chi potrebbe prendere il suo posto nella casa del Grande Fratello Vip. A varcare la porta rossa potrebbero essere Luca Onestini assieme al fratello Gianmarco. Luca Onestini ha inoltre da poco vinto il reality “Secret Story”. Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Il sogno ha un nome e cognome e tra l’altro ha già vinto un programma. E’ uscito da Secret Story dove ha portato il suo segreto in Spagna e ha vinto, Luca Onestini. Potrebbe non entrare da solo ma come unico concorrente insieme al fratello Gianmarco, premiato a Siviglia come personaggio rivelazione in Spagna. Non sarà facile, è difficile perché si è aperto il mercato spagnolo per entrambi”.

Sicuramente l’ingresso di Luca Onestini non passerebbe inosservato considerando che è l’ex di Soleil Sorge. I due si erano conosciuti nel programma “Uomini e Donne”. La loro love story si era conclusa 4 anni fa dopo che Soleil aveva intrapreso una relazione con Marco Cartasegna. Da quel momento in avanti, Luca ha chiuso ogni rapporto con Soleil ma proprio lui potrebbe ora entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Come la prenderà Soleil?



