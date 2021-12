Gianmaria Antinolfi accarezza Federica Calemme/ GF Vip, 2021: “Che c’è, piccolina?”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme dimostrano di essere sempre più intimi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. I due giovani sin da subito hanno mostrato di poter vantare una grande intesa fra loro e la cosa non è certo sfuggita agli occhi attenti dei telespettatori del reality show di Canale 5, che sui social media non hanno perso tempo e hanno commentato l’arte da perfetto seduttore di Antinolfi, che ha visto recentemente naufragare le sue chance di instaurare una relazione con Sophie Codegoni.

Gianmaria Antinolfi, appello per Federica Calemme/ "Fatela restare al GF Vip 2021!"

Con Federica, tuttavia, l’imprenditore partenopeo pare davvero avere individuato la sua dimensione: complicità e momenti di tenerezza fino a questo momento non sono mancati e si fa sempre più strada il sospetto che tra di loro possa nascere un sentimento travolgente e irrefrenabile. Intanto, proprio in queste ore, una clip diffusa sul web ed estrapolata dalla diretta 24 ore su 24 ha fornito una nuova, inequivocabile testimonianza del legame che c’è fra di loro…

Gianmaria Antinolfi, due di picche da Federica Calemme?/ Giacomo Urtis indaga e...

GIANMARIA ANINOLFI E FEDERICA CALEMME, SCATTA LA CAREZZA: “POCAHONTAS…”

Nel filmato divulgato in rete, si vedono Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme seduti (in certi momenti sdraiati) sul letto all’interno della Casa del GF Vip 2021, con il ragazzo che insistentemente chiede alla donna di renderlo edotto su un accadimento evidentemente accaduto pochi istanti prima e sul quale desidera essere informato. Federica, tuttavia, sceglie di non raccontare niente a Gianmaria, il quale, a quel punto, inizia a provocarla in maniera scherzosa: “Sei inutile…”.

A quel punto, sempre sorridendo, è giunta la replica della new entry del Grande Fratello Vip: “Oh, piano con le offese! Inutile sarai tu”. Antinolfi ha ribattuto: “No, io sono utile a molte cose…”. Individuando poi un velo di malinconia attraversare lo sguardo e il volto di Federica, Gianmaria le si è fatto sotto con occhi dolci, accarezzandole la guancia sinistra con la mano destra e chiedendole, con tono di voce romantico: “Che c’è, piccolina?”. Subito dopo, un nomignolo scherzoso, dovuto alla somiglianza della Calemme a uno dei personaggi più celebri dei cartoni animati: “Pocahontas…”.

Gianmaria Antinolfi “rosica” per la coppia Sophie Alessandro/ È ancora innamorato di lei?

© RIPRODUZIONE RISERVATA