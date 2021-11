Gianmaria Antinolfi ci prova ancora con Sophie Codegoni?/ Miriana ne alimenta le speranza

Gianmaria Antinolfi è ancora attratto da Sophie Codegoni. Parlando con Miriana Trevisan, l’imprenditore ha ammesso di non riuscire a comportarsi con lei nello stesso modo in cui si comporta con gli altri: “Non riesco a capire il motivo”. Miriana Trevisan risponde: “Penso che Sophie sia pronta a cambiare idea. Tu pensi che possa essere la donna della tua vita?”. Gianmaria Antinolfi rimane in silenzio e a quel punto Miriana gli dà un consiglio: “Cerca di essere più dolce con lei”. Lui le spiega di essere stato affettuoso e di aver fatto un gesto carino come portarle la colazione a letto. Miriana dice: “Era contenta?”. Lui risponde affermativamente. Miriana nota che ci sono stati dei passi in avanti. Gianmaria Antinolfi spiega poi a Miriana che lui non vuole farsi una storia solo per visibilità dentro la casa: “Non sono il tipo e non ci riesco”. Gianmaria dichiara anche che se Sophie Codegoni dovesse uscire gli dispiacerebbe tanto: “La sua presenza mi tiene vivo”. Gianmaria Antinolfi ha fatto mea culpa ammettendo di aver sbagliato a mandare in nomination Sophie: “Ho fatto male a nominarla”, ha detto sfogandosi con Jessica Selassiè.

Gianmaria Antinolfi continua a essere parecchio risentito, per gli atteggiamenti che la modella ha nella casa di Cinecittà. Il chiacchierato gieffino soprattutto, non accetta il fatto che Sophie abbia messo in dubbio l’interesse che lui le ha manifestato. Gianmaria ha infatti dichiarato: “Mi ha detto guardi tutte quante, stai sempre con quello sguardo anche con Soleil. Ma quando mai? Con Soleil sono felice di aver chiarito e di aver trovato un equilibrio. Mi ha detto sarò felice di chiederti scusa nel momento in cui capirò determinate cose di te. Tu vuoi per forza una storia qui dentro, e io le ho detto a un certo punto l’ho voluta”.

Gianmaria vuole avere la possibilità di frequentare Sophie Codegoni fuori la casa del Grande Fratello Vip e a tal proposito ha aggiunto: “Non perde mai l’occasione di attaccarmi. E’ questo quello che non capisco. L’altra sera mi diceva alla fine ti voglio bene e io le ho detto a te io piaccio”. Gianmaria si sente in difficoltà nella casa proprio per il fatto di sentirsi gli occhi puntati addosso. Gianmaria Antinolfi ha detto la sua su Sophie: “Gioca tanto a fare l’adulta, ma ha delle insicurezze di una ragazzina, si vede che lo è quando fa queste cose qui”. Gianmaria sembra essere davvero preso da Sophie Codegoni. Tra loro le rose fioriranno?

