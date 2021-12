Gianmaria Antinolfi/ Con Sophie Codegoni che futuro? Effusioni notturne, ma lei frena

Gianmaria Antinolfi sta diventando uno dei personaggi centrali di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’imprenditore napoletano ha instaurato una relazione complessa con Sophie Codegoni. In più occasioni, di notte, tra i due è scattato del tenero, anche se alla luce del sole la coppia fa fatica a trovare quel feeling utile affinché nasca qualcosa di più. L’affetto, ad ogni modo, non manca, tanto che nelle scorse ore il concorrente si è ritrovato a dovere difendere la modella da Soleil Sorge, la sua ex. Le due ragazze hanno avuto infatti una brutta lite.

Dopo questa dimostrazione, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati a parlare dei loro sentimenti. “Tu sei meraviglioso, ma sono molto più indietro di te. Non dico che non succederà mai nulla, ma ad oggi no”, ha chiarito la modella. L’imprenditore non vuole però mollare. “Ognuno ha i propri tempi, è vero. Adesso è come sentissi una scadenza”, ha detto in riferimento alla fine del reality show. Su questo fronte, l’influencer l’ha rassicurato: “Viviamo vicini, possiamo vederci fuori. Magari diventiamo grandi amici oppure capiamo che non possiamo stare lontani, che ne sai?”.

Gianmaria Antinolfi protagonista nella casa del Gf Vip

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire, ogni puntata è sempre colma di momenti significativi sotto ogni punto di vista, sia in positivo che in negativo. La venticinquesima del programma, andata in onda lunedì 6 dicembre, ha messo in evidenza nuovi risvolti su diversi fronti. Tra i concorrenti chiamati in causa spicca Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore campano ha avuto un percorso piuttosto ricco e movimentato all’interno del programma, in particolare per le continue discussioni con la sua ex Soleil Sorge. Nelle ultime settimane però, la questione principale riguarda il suo rapporto altalenante con Sophie Codegoni.

I due si sono avvicinati più volte, per poi distanziasti senza una reale ragione. Nell’ultima puntata Signorini ha voluto interpellare la coppia sullo stato della relazione, visti anche i momenti molto intimi vissuti durante la settimana. La Codegoni è sembrata piuttosto categorica nel confermare l’attrazione ma anche nel sottolineare le incomprensioni e distanze che percepisce. In particolare, si è soffermata su una certa difficoltà nel trovarsi dal punto di vista del dialogo. Gianmaria non si è smosso più di tanto, quasi acconsentendo alla posizione della ragazza, confermando in un certo senso lo stesso pensiero.

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni divide il pubblico

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni ha diviso in due il pubblico del Grande Fratello Vip. Nel corso della venticinquesima puntata tutti hanno cercato di capirne di più. Dallo studio le opinioniste hanno cercato di stuzzicare l’imprenditore. La Sonia Bruganelli ha fatto notare al ragazzo che l’intesa fisica non sembra mancare, visti i momenti condivisi sotto le coperte. Si è aggiunta poi Adriana Volpe, che ha voluto ironizzare sulla presunta furbizia del napoletano.

Verso la conclusione della puntata, per sua grande sorpresa, Gianmaria Antinolfi è stato scelto come immune dalla Bruganelli. Per quanto riguarda la nomination ha invece deciso di fare il nome di Maria Monsè, affermando di aspettarsi maggiore carattere da parte della donna. Dopo la diretta l’imprenditore è stato protagonista di un leggero battibecco con Alex Belli. Gianmaria infatti ha iniziato a scherzare con Soleil dimostrando anche una certa vicinanza fisica, tanto è bastato per scatenare la gelosia dell’attore che ha prontamente ironizzato senza nascondere il fastidio sul suo comportamento, invitandolo a concentrarsi sulla Codegoni. Nel frattempo, il giudizio dei social inizia a dare maggiore credito ad Antinolfi, candidato ad arrivare in fondo al programma. Nelle prossime puntate ci si aspetta sicuramente un nuovo capitolo della sua storia con Sophie Codegoni.

