Gianmaria Antinolfi confessa il suo amore a Sophie/ “Mi piacevi e mi piaci tantissimo”

Gianmaria Antinolfi confessa a Sophie Codegoni di essere ancora attratto da lei. L’ex tronista di Uomini e Donne però prova rancore nei confronti di Antinolfi e ammette: “E’ normale che una persona si comporti in base a quello che vede. Io ammetto le mie cose ma tu devi ammettere le tue. Tu non sei stato chiaro con me”. Gianmaria Antinolfi sta cercando di recuperare il rapporto tra loro tanto da fare a Sophie una confessione: “Mi piacevi tantissimo, mi piaci tanto ancora, non ho problemi a dirlo”. Sophie Codegoni dinnanzi a questa affermazione non ha risposto ma ha proseguito: “Quando gli altri me lo chiedono io rispondo sempre che Gianmaria non è la persona che voglio come mio ipotetico fidanzato. E’ normale però che ci possa essere ancora un’attrazione fisica”.

In molti sul web si sono schierati dalla parte di Gianmaria. Per alcuni infatti, Sophie Codegoni si starebbe dimostrando falsa. La giovane starebbe tentato di riavvicinarsi a Gianmaria Antinolfi dopo aver capito di essere a rischio eliminazione. Qualcuno fa riferimento anche ad un suo continuo cambio di versioni: “Sophie ogni settimana dice qualcosa di diverso su Gianmaria, una settimana dice che non lo vuole vedere e la settimana dopo dice che prova ancora attrazione”.

Il comportamento ambiguo di Sophie Codegoni ha insospettito anche Manila Nazzaro che ha messo in guardia Gianmaria Antinolfi. Manila ha infatti detto all’imprenditore: “La gentilezza è una cosa, il servilismo è un’altra…”. Infastidita dalla situazione, la Nazzaro ha poi affrontato Antinolfi per cercare di metterlo in guardia dalla Codegoni: “Adesso basta, io non ci sto, Sophie dalla mattina alla sera non fa altro che lanciarti frecciatine acide […] Sophie ti sta usando…Non lo capisci?”. Manila è convinta infatti che Sophie stia giocando con i sentimenti di Gianmaria Antinolfi. Proprio qualche giorno fa, il fratello di Gianmaria aveva dichiarato: “Penso che la sua sia strategia, perché credo sia più attratta da Soleil Sorge, in senso chiaramente metaforico, più che da mio fratello […] La segue, sta con lei, ha fatto una scelta e forse in questo momento sarebbe impopolare avvicinarsi a Gianmaria e non a Soleil”. Gianmaria Antinolfi sembra tentennare di fronte a Sophie Codegoni tanto che l’altro giorno Miriana Trevisan gli ha chiesto se nel caso in cui venisse eliminata Sophie lui rinuncerebbe al programma. Antinolfi non ha risposto facendo intendere che ci penserebbe su.

