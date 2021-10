Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip/ Mi hanno fatto dire cose che non volevo

Gianmaria Antinolfi durante un momento di sfogo con Nicola Pisu ha attaccato gli autori del Grande Fratello Vip 2021 svelando un retroscena legato alla clip di presentazione realizzata in occasione della prima puntata. Dopo la visione della clip della sua fidanzata Greta, che ha attaccato durante la scorsa puntata Gianmaria e Sophie Codegoni a causa del legame sempre più stretto tra i due, Gianmaria in un momento di crisi si è sfogato puntando il dito contro gli autori del reality show affermando che durante la registrazione della clip di presentazione sarebbero stati gli autori a spingere il ragazzo a parlare dei suoi amori passati.

Gianmaria ha detto a Nicola: “Io sono super riservato. Una persona che si fa i ca**i propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui, che io ho odiato. Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatto dire perché hanno detto: la gente ti conosce per queste cose quindi… Perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne”.

Gianmaria Antinolfi contro gli autori del Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi ha voluto smascherare pubblicamente gli autori della sesta edizione del Grande Fratello Vip: “Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. Addirittura, ti dico solo questo, quando io ero in macchine per entrare vedevo la mia clip, ero in un Hammer e da dietro vedevo lo schermo. Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto: dì che sei stato con questa e con quest’altra”.

La clip di presentazione di Gianmaria Antinolfi era stata criticata anche da Adriana Volpe che dopo aver visto il modo in cui il ragazzo si era presentato lo aveva rimproverato per aver fatto la lista delle donne famose con cui aveva avuto una relazione: “Gianmaria fa il provolone… lui arriva, è tutto convinto di se, lui si piace e sa di piacere. Ha conquistato, come tutta la lista che ha fatto ed è una cosa che non sopporto”.

