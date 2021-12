Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge/ “Ha un atteggiamento infantile, da bambina”

Soleil Sorge caccia Gianmaria Antinolfi dalla stanza

Nuovi scontri dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge è di pessimo umore da lunedì scorso, quando Alex Belli ha lasciato la casa di Cinecittà. Nelle ultime ore l’influencer italo-americana ha avuto uno scontro con Gianmaria Antinolfi. Mentre Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Giacomo Urtis e Davide Silvestri stavano chiacchierando nella camera arancione, l’imprenditore napoletano ha colto l’occasione per raccontare quanto successo con Soleil. Gianmaria ha raccontato di essere entrato nella camera dell’influencer insieme a Davide con cui stava chiacchierando: “Entra lei e cosa fa? ‘Ma cosa ci fai tu qui? Mi porti energie negative, vai fuori da questa stanza’… Io e Davide sconvolti”. Dopo essere stato preso rimproverato senza motivo da Soleil, Antinolfi le ha risposto: “Veramente quella che c’ha le peggiori energie negative in tutta la casa sei tu”.

Gianmaria Antinolfi: “Questa non è ironia è maleducazione”

Gianmaria Antinolfi ha potuto contare sul supporto dell’amica Miriana Trevisan, che ha subito preso le sue difese. “Un’arroganza e una maleducazione… Tende a far prevaricare questo lato qua invece che quello più bello e sensibile”, ha aggiunto l’imprenditore. Biagio D’Anelli, invece, ha azzardato l’ipotesi di uno scherzo, cercando di dare la colpa all’ironia non compresa di Soleil Sorge. “Questa non è ironia è maleducazione”, ha ribadito Gianmaria. Davide Silvestri, presente allo scontro tra Soleil e Gianmaria, ha escluso che si trattasse di una battuta ironica e ha detto di essersi allontanato dalla stanza perché “più maturo”: “Ha un atteggiamento infantile, da bambina”, ha replicato Antinolfi. Secondo Biagio D’Anelli la questione se la devono risolvere i diretti interessati senza l’intromissione di altri concorrenti.

