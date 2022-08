Gianmaria Antinolfi, dedica d’amore a Federica Calemme e ‘proposta’ alle Selassiè/ “Jessica? Meravigliosa…”

Gianmaria Antinolfi e la dedica d’amore alla fidanzata Federica Calemme

Fino allo scorso anno Gianmaria Antinolfi era, per il pubblico italiano, l’ex di Belen Rodriguez, questo fino a quando l’imprenditore si è fatto conoscere nella Casa del Grande Fratello Vip, mostrando di essere molto più di questo. Proprio tra le mura della Casa di Cinecittà Gianmaria ha trovato nuovi amici ma anche un amore, Federica Calemme, con la quale ancora oggi vive una bellissima storia d’amore.

È anche di lei che Gianmaria ha parlato su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni fan. “Una parola per definire Federica”, è stata la richiesta di un fan al quale l’imprenditore ha risposto, con tanto di tag alla fidanzata,: “Fede è semplicemente la persona migliore che abbia mai conosciuto!”.

Gianmaria Antinolfi e la ‘proposta’ a Jessica Selassiè

Da Federica Calemme al Grande Fratello Vip. Gianmaria Antinolfi ha infatti risposto anche a chi gli ha chiesto se rifarebbe quell’esperienza: “In generale rifarei quasi tutto quello che ho fatto nella mia vita! E assolutamente rifarei il GF! – ha spiegato l’imprenditore, aggiungendo – Per me è stata un’esperienza indimenticabile. Una scarica di adrenalina e di emozioni. Potrei raccontare cosa è il GF per ore ma non riuscirei mai a trasmettere quello che davvero ho provato lì dentro. È indescrivibile, devi viverlo per poterlo capire”.

Non farebbe invece L’Isola dei Famosi: “No grazie! Oltre al lavoro non potrei mai stare senza mangiare”. C’è chi ha poi chiesto come sono i rapporti con le sorelle Selassiè e se presto le rivedrà, Gianmaria ha confermato di adorare le tre ragazze, definendo addirittura ‘meravigliosa’ Jessica e dicendo che dopo le vacanze ha intenzione di incontrarle. Infine un fan ha fatto notare a Gianmaria che sarebbe bello un programma radiofonico condotto da lui e Jessica Selassiè, lui, entusiasta, ha rilanciato la proposta alla vincitrice del GF Vip6. Lei risponderà?

