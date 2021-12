Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie Codegoni/ “Dopo la mia mistery consoli Soleil?”

Ancora uno stop alla relazione del Gf Vip 2021 fra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. I due sembravano essersi avvicinati negli ultimi giorni, ma ieri, dopo quanto accaduto durante la diretta della puntata, il bell’imprenditore napoletano ha esternato il suo malessere ad alcuni coinquilini. Parlando con Jessica Selassiè, una delle tre Princess, subito dopo la trasmissione, ha spiegato: “Ti dico la verità, ci sono rimasto veramente male, sono entrato la dentro a prendere una decisione, e sono uscito e c’erano tutti ma non c’era lei, che stava parlando”.

“Dopo ne parlo? No – ha proseguito – non ci ho più voglia di affrontarlo… umanamente ti avrei aspettato li fuori, sto parlando di una tua amica, è una che ti ha distrutto fino adesso e continuerà a farlo fino a che ne avrà la possibilità, e io l’avrei aspettata, a meno che non fosse successo qualcosa ad un mio amico come Aldo, di certo non sarei andato per Alex. Bisogna esserci, la coerenza. Per me non è una cosa leggera”.

GIANMARIA ANTINOLFI VS SOPHIE CODEGONI, LO SFOGO CON MIRIANA

Ma a cosa si riferisce Gianmaria Antinolfi? Semplicemente al fatto che, dopo che lo stesso si trovava nella mistery room per comunicare la sua decisione sulla permanenza o meno nella casa del Gf Vip 2021, non ha trovato la sua Sophie ad accoglierlo, in quanto la stessa stava consolando Soleil, in quel momento distrutta per l’uscita dalla casa di Alex Belli: “Per me non esiste, non ci ho voglia di parlarne – Gianmaria si rivolge anche a Miriana Trevisan – è riuscita a rovinarlo, è un momento bello. Ma poi stava con Soleil, ti senti di andare a consolare una persona che ti ha fatto…”.

“Sono problemi e scelte tue – ha continuato Gianmaria Antinolfi parlando di Sophie Codegoni – se dici determinate cose poi agisci di conseguenza, come sto facendo io… le piccole cose fanno le differenze, io ero qui e lei li”. Miriana Trevisan ha provato a trovare una giustificazione a quanto accaduto: “Magari ha questa sicurezza che tu ci sei, tu sei stato avvolgente. Va educata, tu l’hai talmente avvolta…”. Atteso quindi nelle prossime ore l’ennesimo chiarimento fra i due.



