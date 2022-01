Gianmaria Antinolfi/ Dubbi su Federica Calemme: “Non mi dice che ha paura…”

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip sta vivendo ore di grande confusione in merito al suo rapporto con Federica Calemme, che l’imprenditore vorrebbe approfondire, mentre la giovane preferisce andarci con i piedi di piombo, dicendosi ancora scottata dalla precedente relazione. In particolare, Gianmaria ritiene che Federica possa avere timore di potersi imbattere di nuovo in un uomo che non la valorizzi abbastanza e questo crede che sia un ostacolo che dovrebbe cercare di superare.

“Se io sono affettuoso è perché sono fatto in questo modo”, ha detto l’uomo in un momento di sfogo con Miriana Trevisan, aggiungendo: “Se tu non mi dici la tua paura, come fai a sapere il mio punto di vista?”. Effettivamente, Miriana crede che, senza dubbio, alcune passioni e alcuni rapporti vadano presi con spensieratezza e curiosità e preservarsi troppo, non le garantisce nessuna immunità da una delusione d’amore: “Non avventurarsi non ha proprio senso”.

GIANMARIA ANTINOLFI E FEDERICA CALEMME: IL PROBLEMA SONO LE TELECAMERE?

Nell’ultima puntata Gianmaria Antinolfi non è stato molto attivo, anche se, a dirla tutta, sono stati pochi i vipponi che hanno avuto un loro momento dedicato durante la diretta, in quanto molte uscite e incontri vari hanno occupato la maggior parte del tempo. Dal 25 gennaio in poi, però, sono incominciati i tormenti sentimentali di Gianmaria, che ha chiesto consigli ad Alessandro Basciano per conquistare Federica: l’ex tentatore di “Temptation Island” suggerisce a Gianmaria di approfittare di ogni minuto per conoscerla meglio e passare del tempo con lei, in modo da capire le sue intenzioni.

L’imprenditore pensa che il problema della Calemme sia il contesto: l’idea di essere ripresi 24 ore su 24 non la fa sentire libera e, allora, Alessandro consiglia a Gianmaria di lasciare alla modella tempo per ambientarsi e di chiarire direttamente a parole ciò che prova per lei, in un momento di intimità. Il giorno dopo Gianmaria e Federica si confrontano in sauna e viene fuori che la modella sta ancora soffrendo per la sua ultima relazione, che l’ha portata ad essere più fredda. Questo è il motivo per cui non si sente pronta ad iniziarne una nuova e dice anche all’imprenditore che non è lui a dover modificare i suoi comportamenti dolci, ma è lei ad avere bisogno di tempo.

GIANMARIA ANTINOLFI: SOPHIE ORMAI APPARTIENE AL PASSATO

Gianmaria Antinolfi sembra aver capito il dolore di Federica Calemme, che si dice molto più tranquilla dopo questo chiarimento, ma l’imprenditore non demorde e confessa che vorrebbe uscire dalla Casa del GF Vip con lei. Dopo il confronto, l’imprenditore cerca conforto dalle vippone, chiedendosi se abbia fatto la mossa giusta, e sia Delia Duran sia Miriana Trevisan hanno appoggiato Gianmaria e confessato di essere dalla sua parte.

Gianmaria non ha ottenuto l’immunità, ma è salvo dal televoto, a differenza di Federica. Ormai l’uomo sembra aver dimenticato gli screzi con Soleil Sorge e il tira e molla con Sophie Codegoni, concentrata su Alessandro, e si vuole buttare a capofitto in questa nuova avventura e godersi al meglio il percorso in Casa. Ci aspettiamo di vedere un’evoluzione positiva di questa coppia, sperando che Antinolfi mantenga la promessa di aspettare e non pressare troppo la Calemme, sempre che lei non debba abbandonare la il reality show troppo presto.

