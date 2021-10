Gianmaria Antinolfi/ È crisi con Greta Mastroiani? I dubbi e la richiesta di rivederla al GF VIP per…

Il giovane imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi è senza dubbio, uno tra i protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata si è continuato a discutere dell’ingresso della fidanzata di Antinolfi e di quanto ciò abbia scosso il ragazzo. A tal proposito, ha avuto modo di discutere con Miriana Trevisan, la quale gli ha consigliato di tenere duro e di chiarire definitivamente il rapporto con l’altra concorrente, Soleil. Gianmaria ha seriamente timore di perdere la fiducia della sua ragazza, e nel contempo afferma di essere più che mai consapevole di voler costruire un rapporto con lei, a patto però che anche lei si rende conto del suo valore. Un rapporto alla pari, insomma, è questo che chiede l’imprenditore.

Gianmaria Antinolfi, Cosa è successo dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip?

I momenti susseguiti alla fine della puntata, hanno visto Gianmaria Antinolfi sempre più assorto nei suoi pensieri e palesemente preoccupato. Per questo ha deciso di confidarsi con alcuni suoi compagni ai quali ha confidato di un sogno fatto durante la notte, dove la sua fidanzata Greta Mastroiani scompare. Un sogno che rivela tutte le paure del giovane imprenditore e che fanno trasparire tutta la sua fragilità. Il ragazzo dichiara ai suoi compagni il suo pensiero e cioè quello di chiedere agli autori la possibilità di incontrarla di nuovo per poter definire con lei le regole della loro relazione. La verità è tutto ciò che desidera, in modo da comprendere quali sono le aspettative una volta terminata la sua avventura all’interno della casa.

Perché Gianmaria Antinolfi non è sereno?

Il ragazzo non è affatto sereno e tutto ciò condiziona il suo modo di interagire con i compagni. Le questioni irrisolte provocano sempre malessere e Gianmaria Antinolfi, nonostante abbia più volte asserito di non provare più nessun interesse per Soleil, non ha totalmente chiarito con lei la sua posizione. Il pubblico nei suoi confronti appare magnanimo, non è una persona in grado di suscitare particolari antipatie e per questo non può temere nulla. Non è in nomination nemmeno per questa settimana e questo lascia presagire che possa continuare ancora il suo percorso.

Da lui ci si aspetta maggiore goliardia, l’auspicio è quello che il conduttore Alfonso Signorini e gli autori gli possano dare l’opportunità di incontrare nuovamente Greta. Solo la ragazza può fornirgli le risposte che desidera e dargli nuova carica ed energia per proseguire, anche perché ha dimostrato ampiamente che riesce anche a divertirsi.



