Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, cena a Parigi/ Proposta di convivenza…

Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme insieme dopo la convivenza nella Casa

Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip 6, prevista lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto trapelano delle importanti novità sul conto di una coppia formatasi tra le mura della Casa, vale a dire quella composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due protagonisti del gioco dei vipponi, entrambi originari di Napoli, sembravano non essere intenzionati – almeno non agli inizi della loro convivenza nella Casa – ad avviare una storia d’amore seria, e invece, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia ai microfoni di Casa Chi, i due hanno intrapreso una convivenza significativa.

Questo dal momento che Gianmaria ha proposto alla modella di condividere lo stesso tetto a Milano. “Come sta andando tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? Benissimo! Inizio significativo per una convivenza… Lui ha portato Federica a cena in un posto suggestivo, nella Parigi più suggestiva, in un ristorante sito in una casa dalla bellezza antica. Le ha chiesto ‘che ne dici di passare più tempo insieme, a Milano?'”, dichiara sibillino il giornalista di Chi, il giornale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Insomma, a quanto pare, sembra proprio che sia sbocciato un amore tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, con tanto di proposta per l’inizio di una convivenza. Ma le novità sul latin lover di Napoli, nonché ex storico di Soleil Sorge, Dayane Mello e Belen Rodriguez, non finiscono qui.

Gianmaria Antinolfi mantiene la promessa fatta a Federica Calemme al Grande Fratello Vip 6: il viaggio a Parigi

Nella diretta rivelatrice di Casa Chi, trapela quindi come Gianmaria Antinolfi abbia mantenuto la promessa fatta a Federica Calemme al Grande Fratello Vip 6, quando le ha assicurato che avrebbe provveduto a portarla a Parigi, nel cuore della Francia. Come riferisce, inoltre, Gabriele Parpiglia nella nuova diretta condivisa su Instagram l’11 marzo 2022 con il popolo del web, Gianmaria tiene ora a difendersi dai gossip secondo i quali sarebbe un “ex GF Vip sul lastrico”; l’ex gieffino ha girato al giornalista indispettito il link di un articolo sul suo conto, tacciandolo di disinformazione e clickbaiting ai suoi danni, a suon di “Ma devo querelare, Gabri?”.

Le indiscrezioni “incriminate” rimandano ad un presunto tracollo economico-finanziario subito dall’ex GF Vip 6. “Mi ha girato un messaggio con il titolo di giornale ‘Gianmaria Antinolfi rimasto senza un soldo, dopo il GF Vip, nessuno si aspettava questo finale'”, aggiunge quindi Parpiglia, tra il serio e il faceto, gridando alle fake news per nome e conto di Gianmaria Antinolfi. Questo, con tanto di fragorose risate del giornalista, che stenterebbe a credere che i siti web possano osare dare del “poveraccio” al latin lover della Casa: “A Parigi Gianmaria ci è andato anche per lavorare, ha una squadra di lavoro, ora che i siti scrivano su di lui ‘triste epilogo’ mi fa ridere…”. Oltretutto l’imprenditore campano, come poi annunciato dall’ex Gf vip 6 ospite in diretta web, Gianluca Costantino (che ora si dice vicino all’ex di Gianmaria, Soleil Sorge…), ha un progetto imprenditoriale in cantiere proprio in collaborazione con quest’ultimo. Staremo, quindi, a vedere quale destino attenderà Gianmaria Antinolfi insieme alla sua amata Federica Calemme.

