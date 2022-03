Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme/ “Luna di miele” a Parigi: promessa…

Gianmaria Antinolfi mantiene la promessa fatta a Federica Calemme. La storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele. I due sono diventati praticamente inseparabili trascorrendo tantissimo tempo tra Milano e Napoli. Durante i giorni che hanno trascorso insieme nella casa di Cinecittà, il manager napoletano aveva promesso a Federica di portarla a Parigi per il loro primo viaggio romantico. A distanza di un mese dalla fine del loro percorso nella casa, Gianmaria ha mantenuto la promessa regalando alla sua Federica un romantico weekend a Parigi.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi/ "La vera prova è stata senza le telecamere"

Bellissimi e innamorati, Gianmaria e Federica si stanno godendo la capitale francese tra una visita ai musei e una cena romantica. Sui social, la coppia sta documentando il primo viaggio d’amore mandando in tilt i fan che hanno creduto nel loro rapporto anche quando Federica aveva tanti dubbi.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: amore a gonfie vele

Sorrisi, abbracci e sguardi complici per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme che, a Parigi, si stanno godendo un romantico viaggio d’amore. Sempre più belli e uniti, i due ex vipponi stanno rispondendo con i fatti a chi non credeva nel loro rapporto. Se, infatti, nella casa Federica aveva tanti dubbi sulla possibilità d’instaurare una storia con lui.

Federica Calemme vs Alex Belli "Soleil scappa"/ "Voleva che posassi per lui ma..."

Dubbi che sono stati cancellati dalla vita quotidiana. Da quando entrambi hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip sono diventati praticamente inseparabili festeggiando insieme anche il compleanno di lei. Lo stesso Manuel Bortuzzo che ha trascorso qualche giorno con loro a Napoli, durante una diretta su Instagram, ha confermato il feeling e il sentimento che li lega.

LEGGI ANCHE:

Federica Calemme/ “Prima notte con Gianmaria? Ci siamo incastrati, tutto perfetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA