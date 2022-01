Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme/ “Mi hai tolto due notti”, lei “Devi vedere..”

La conoscenza tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme procede a gonfie vele e i due non riescono a stare troppo lontani per molto tempo. La coppia, che durante la festa di capodanno si è scambiata un tenero bacio, ha però alcune difficoltà ha ingranare del tutto perché Federica ha svelato all’imprenditore di frequentare un ragazzo fuori dalla casa che lui stesso conosce.

Federica ha più volte ammesso di essere ancora in attesa di capire i suoi sentimenti, nonostante Gianmaria Antinolfi abbia ammesso ai suoi coinquilini: “È innegabile che tra di noi ci sia una forte attrazione”. Nonostante queste difficoltà Gianmaria ha deciso di non lasciarsi scappare la ragazza e cerca quanto più possibile di starle vicino.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme avranno un futuro?

Gianmaria Antinolfi cerca di fare passi avanti all’interno della sua relazione con Federica Calemme e continua a cercare la modella anche quando lei non vorrebbe, come è accaduto l’altra mattina quando la ragazza appena sveglia ha cercato gentilmente di allontanare l’imprenditore da lei appena sveglia, mentre lui abbracciandola ha detto: “Due notti mi hai tolto” Federica si è lasciata andare dall’abbraccio dell’imprenditore e ha risposto: “Devi vedere quante te ne leverò ancora”.

Ieri sera, inoltre, Gianmaria Antinolfi ha confidato a Jessica Selassié gli ultimi sviluppi sul suo rapporto con Federica Calemme confidando di aver avuto delle strane sensazioni e di aver ammesso alla ragazza un suo interesse per lei. Gianmaria ha inoltre ammesso di essere contento del suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e di ritenere il rapporto con Federica qualcosa in più, spiegando come il desiderio dell’imprenditore sia che la ragazza viva la sua stessa esperienza all’interno del reality. Secondo le affermazioni dell’imprenditore i due sono sempre più vicini, che Federica Calemme sia l’ultima e la definitiva conquista di Gianmaria Antinolfi per questa edizione del Grande Fratello Vip 2021?

