Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme “noi molto riservati”/ Dopo la proposta di Basciano a Sophie…

A Casa Chi, nel corso della seconda puntata, sono ospiti Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Sophie Codegoni, nuova conduttrice del format web del magazine di Alfonso Signorini, in questa puntata ha voluto parlare del loro amore e dell’esperienza vissuta, come lei, nella Casa del Grande Fratello Vip. La coppia si è formata proprio nella Casa di Cinecittà e tuttora il loro amore procede a gonfie vele. Al punto che anche la stessa Sophie, inizialmente scettica su di loro, si è dovuta ricredere ammettendo proprio a Casa Chi la bellezza della loro relazione.

Nel corso della chiacchierata si parla di amore e romanticismo, e spunta nei discorsi la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano alla Codegoni, avvenuta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Gianmaria Antinolfi, interpellato sulla questione, spiega cosa ne pensa: “Secondo me il romanticismo ha tante sfumature. Io sono molto più riservato soprattutto nei miei sentimenti, quindi lo farei in modo diverso. Ma sono fatto così. Conosco Ale, gli voglio molto bene, è diverso da me. Lui l’ha fatto nel modo in cui si sentiva, ognuno quel momento deve viverlo come si sente di viverlo“.

Anche Federica Calemme appoggia la posizione di Gianmaria Antinolfi, spiegando come per loro la riservatezza sia essenziale: “Io come lui, penso che ognuno è diverso. C’è chi fa il romanticismo in maniera più riservata e chi diversamente, ma sono opinioni diverse“. La coppia, interpellata sulla questione, non si è però esposta sulle voci di un possibile matrimonio che si stanno rincorrendo nelle ultime settimane.

Sophie Codegoni condivide il loro pensiero e la differenza di vedute su un argomento così personale come il romanticismo, spiegando perché Alessandro Basciano abbia voluto fare le cose così in grande ed inginocchiarsi sul red carpet di Venezia: “Ci sta, io sono assolutamente d’accordo che ognuno alla fine può decidere come meglio crede. Voi conoscete Ale, lui non ha mezze misure: o è tutto o è niente. Ha voluto stupirmi, e l’ha fatto bene“.

