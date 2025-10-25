Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, dall'amore nato nella Casa del Grande Fratello al matrimonio: presto genitori?

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip ed è stato un colpo di fulmine, nessuno però avrebbe pensato che da quel primo incontro sarebbe nato un amore importante e invece così è stato per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. L’imprenditore e la showgirl napoletana oggi sono marito e moglie e sognano di creare una famiglia insieme. Eppure, quando si sono incontrati nella Casa, sembrava difficile immaginare che tra loro sarebbe nato un amore, soprattutto perché Gianmaria era già sentimentalmente impegnato.

Invece tra Gianmaria e Federica non solo è scoccata la scintilla nella Casa, ma lui ha deciso di chiudere la sua storia per conoscere lei. “Mi ha colpito tantissimo il suo lato tenero, è affettuosissimo, vede sempre il bello nelle persone. Merita tanto.”, ha raccontato la modella a Verissimo, parlando della loro relazione. “È vera, genuina, piena di valori”, ha invece ammesso Gianmaria.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, dal matrimonio al sogno di diventare genitori

Pochi anni dopo l’avventura al Grande Fratello, la coppia sta ancora insieme ed è anche convolata a nozze. I due ex gieffini si sono sposati il 7 giugno di quest’anno con una bellissima festa in costiera sorrentina. Il matrimonio della coppia è stato festeggiato al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, una location magnifica con un panorama mozzafiato che ha fatto da sfondo al lieto evento della coppia. E ora, a distanza di qualche mese da quel giorno unico, che sarà dalla coppia raccontato nel nuovo appuntamento di Verissimo, Gianmaria e Federica potrebbero avere in progetto di allargare questa famiglia appena nata con l’arrivo di un figlio.