Oggi, sabato 7 giugno 2025, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono finalmente convolati a nozze. I due si sono conosciuti circa tre anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nella splendida cornice della Costiera Sorrentina, hanno detto il fatidico “sì” circondati da amici e parenti. Ovviamente, non sono mancati i post e le storie sui social, dove la coppia ha condiviso tanti momenti emozionanti del grande giorno.

Com’è noto, la loro storia è iniziata nella Casa più spiata d’Italia, con molti che non credevano alla veridicità del loro amore. Difatti, nel reality, Gianmarco aveva già avuto flirt con Sophie Codegoni e Soleil Stasi, venendo spesso accusato di essere un “donnaiolo“. Con Federica, però, Gianmaria si è davvero innamorato e, una volta finito il reality, i due hanno continuato la loro storia lontano dai riflettori, vivendo tutto con molta riservatezza. Dopodiché, lo scorso anno, è arrivata la proposta di matrimonio da sogno durante una vacanza romantica sull’isola di Milos, in Grecia.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: tutto sul matrimonio degli ex gieffini

Per il suo grande giorno, Federica Calemme ha scelto un abito firmato Mikela C. Creazioni, dell’atelier italiano di Michela Cannavacciuolo. Il vestito, tutto in pizzo bianco, aveva una linea a sirena super elegante, con corpetto senza maniche e una gonna aderente. Infine, ha sfoggiato un lunghissimo velo abbinato, un collarino in pizzo e guanti lunghi coordinati. Per quanto riguarda i capelli, la sposa ha scelto uno chignon semplice ma super chic. Gianmaria Antinolfi, invece, è andato sul classico con uno smoking scuro, cravatta in seta, fiore all’occhiello e scarpe lucide.

Chi erano, invece, gli invitati? Tra gli ospiti non sono mancati volti noti, come Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglià, grandi amiche della coppia ed ex gieffine proprio come loro. Presente anche Manuel Bortuzzo, accompagnato dal padre. Assenti invece le sorelle Selassié, Lulù e Clarissa. Jessica, che era stata invitata, ha scelto di non partecipare. Il motivo? Pare che Gianmaria e Federica abbiano deciso di non invitare più Lulù e Clarissa per evitare tensioni, visto quanto accaduto tra Manuel e Lucrezia, dopo la denuncia di stalking del nuotatore di lei.