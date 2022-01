Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme/ Teneri sotto le coperte ma: “Non ti bacio”

Nuovo possibile riavvicinamento fra Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, e la showgirl Federica Calemme, all’interno della casa del Gf Vip 2021. I due sembrava si fossero definitivamente lasciati negli scorsi giorni, dopo che la stessa Federica aveva confidato al suo ‘partner’ di non voler instaurare alcun rapporto nella casa più spiata d’Italia anche per via del fatto che fuori vi fosse qualcuno a lei vicino. L’ex di Soleil Sorge aveva quindi bruscamente tagliato tutti i ponti, allontanandosi quindi Calemme, per proseguire il suo percorso in solitaria. Ma qualcosa è cambiato ieri sera, forse grazie alla magia nella dimora portata da Esmeralda, la splendida mamma proprio di Gianmaria Antinolfi.

Jessica Selassiè, sospetti su Delia Duran e Alex Belli/ “Ecco cosa accadrà lunedì”

Durante la diretta Alfonso Signorini ha anche mostrato a Federica Calemme alcuni tweet che le hanno fatto chiaramente capire che fuori dalla casa non la stesse aspettando nessuno e che di conseguenza poteva considerarsi single. Dopo la puntata Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono stati catturati mentre, sotto le coperte sul divano, si scambiavano delle confidenze, e magari anche altro. Le parole non sono chiarissime in quanto ovattate dalla coperta, ma si sente chiaramente l’ex di Belen Rodriguez dire: “Guardami, guardami, non ti bacio ti ho detto, perchè sei strana?”.

Soleil Sorge in lacrime/ “Delia Duran mi accusa di aver fatto ses*o con Alex Belli”

GIANMARIA ANTINOLFI E FEDERICA CALEMME VICINI SOTTO LE COPERTE

Lei replica: “Perchè sono strana?”. Quindi ancora Gianmaria: “Le promesse si mantengono, io voglio mantenerle e tu mantieni le tue”, quindi ribadisce: “Perchè sei strana?”. La showgirl ha risposto: “Non lo so, mi faccio troppi problemi”, e lui: “Ti fai troppi problemi?”, lei di nuovo: “Per gli altri…”. Evidentemente Federica Calemme non riesce a spingersi fino a dove vorrebbe, di conseguenza si sente un po’ frenata dalle telecamere a lasciarsi andare.

Chissà se con il passare dei giorni il loro rapporto possa consolidarsi maggiormente e la Calemme trovare la forza di aprire il proprio cuore al bell’imprenditore campano. La cosa certa è che Gianmaria Antinolfi si conferma uno dei concorrenti più teneri della casa più spiata d’Italia, ma del resto lui ieri l’ha detto: “Sono innamorato dell’amore, che male c’è?”.

ESMERALDA VETROMILE, MAMMA DI GIANMARIA ANTINOLFI/ "Fuori tante ragazze per te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA