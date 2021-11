Gianmaria Antinolfi e le “grattatine” al Gf Vip/ Signorini “Ti sei lavato le mani?”

Gianmaria Antinolfi è stato indubbiamente il protagonista della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Non solo ha vinto la sfida al televoto con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, ma è stato al centro di un doppio confronto prima con Soleil Sorge e poi con le altre donne della casa. Prima di ascoltare tutte le opinioni della parte femminile della casa, Gianmaria è stato chiamato in confessionale dove Alfonso Signorini l’ha stuzzicato un po’.

“C’è qualcuno di voi che rischia questa sera” – annuncia Alfonso Signorini mentre le telecamere inquadrano Gianmaria Antinolfi. “Il bel tenebroso della casa”, aggiunge il conduttore del Grande Fratello Vip 2021 che poi si lascia andare ad una battuta. “Si gratta un po’ troppo spesso e non dirò dove, ma ti fai certe grattarole che lasciamo stare”, aggiunge poi Signorini scatenando le risate del pubblico, ma anche della casa.

Alfonso Signorini stuzzica Gianmaria Antinolfi, ma non mostra il video virale

Le parole di Alfonso Signorini scatenano lo stupore di Sophie Codegoni. “Ma come si gratta?”, dice l’ex tronista di Uomini e Donne che si lascia andare ad un’espressione stupita del volto. Mentre Gianmaria si alza per raggiungere il confessionale, poi, Sophie chiede: “Ma cosa fai con queste mani?”. “Non è vero”, risponde l’imprenditore napoletano sorridendo. In confessionale, poi, il siparietto continua.

“Alfonso ma che dici?”, chiede Antinolfi dopo aver chiuso la porta del confessionale. “Ti sei lavato le mani”, chiede a sua volta il conduttore. “Io non ho parole. Non facciamo vedere niente, ma tanto l’hanno visto ovunque”, conclude Signorini prima di cambiare argomento e concentrarsi sul percorso di Gianmaria nella casa.

